金融弊案層出不窮 金管會提高檢舉獎金最高達400萬

金管會今宣布，提高民眾檢舉金融違法的獎金，民眾若發現不法案件後，提供真實證據向金管會檢舉，幫助金管會查獲不法案件或經法院判決三審定讞後，民眾可拿的檢舉獎金，最高從原本的40萬提高到400萬，預計最快下周一上路。

金管會檢查局副局長張子浩今表示，提高獎金是希望提高檢舉揭弊誘因，希望讓一個舞弊案件變成無法控制前就可以發現。此檢舉獎金要點是針對一般民眾，若是金融機構的稽核單位、金融業公會人員，與違法者的配偶、二等親以內親屬則不在範圍內。

而獎金核發有區分違法案件的程度：若是經金管會裁罰1000萬以上、或法院判決三年以上有期徒刑，檢舉人獎金從40萬提高到400萬元；若經金管會裁罰500萬以上未達1000萬、命令解任或撤換董監事、停止股東會，或法院判決一年以上未滿三年有期徒刑，檢舉人獎金從20萬提高到200萬元。

而若經金管會裁罰100萬以上至500萬、命令解任經理人、停止股東會、停止部分業務，或法院判決未滿一年有期徒刑，檢舉人獎金從5萬提高到25萬元；若經金管會裁罰20萬以上至100萬，檢舉人獎金從1萬提高到5萬元。

以近期屢屢爆出的理專盜領案來說，某銀行理專A錢，該理專客戶發現第一時間以真名向金管會檢舉，並且提供相關證據，經金管會清查後卻認為事實且確實銀行有缺失，最終裁處某銀行2000萬元，那麼該檢舉人就可以獲得400萬元。

但張子浩強調，為避免有太多浮濫的檢舉，或出現有冒領的情況，用真實姓名檢舉者才有獎金可領，且要有實際證據，證據不能作假、偽造。但民眾若用匿名檢舉，如果檢舉內容可信度高，金管會仍會來了解處理，只是就不能領取獎金。

張子浩指出，去年(2020年)金管會發出的檢舉案件就有7件、30.5萬元、前年發出的檢舉共4件、15.5萬元，16年來總共發出的檢舉案共29件、232.1萬元。過去的檢舉案件以證券期貨業較多，尤其是非法地下投信投顧違法代操或交易的，很多會遭民眾檢舉。過去只有檢舉人領過20萬元，沒有人領過最高的40萬元。