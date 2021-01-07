國銀海外頻踩雷！若逾放超過1% 金管會擬邀「喝咖啡」

本國銀行海外踩雷事件頻傳，金管會今（7）日表示，海外分行或國際金融業務分行（OBU）逾放比率1%以上，金管會就會比較關注。

金管會今天公布國銀最新逾放比率情況，11月底止，海外分行逾放比率0.36%，已低於上月的0.49%，但OBU逾放比率持續攀升至0.29%。

金管會銀行局副局長林志吉表示，對於海外分行或OBU逾放比率高的銀行，金管會會要求提足呆帳準備，或轉銷呆帳。何謂逾放比率高？林志吉表示，主要看前面比較高的那幾家，通常逾放比率1% 以上就會比較關注

金管會去年已找過幾家海外逾放較高的銀行「喝咖啡」，了解情況銀行海外授信風險控管情況。

OBU逾放比率持續升高，對於逾放比率較高的銀行，金管會會不會再找來溝通？林志吉說，會看情況找來溝通，年底有可能會打銷呆帳，再來觀察看看。

對於為何銀行海外踩雷頻率高？林志吉表示，主要跟海外資產擴增有關，加上去年疫情衝擊，企業經營受到影響。