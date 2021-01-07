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防疫用品需求強勁 南帝去年12月營收年增1.31倍

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

新冠肺炎疫情出現變種病毒，全球疫情持續嚴峻，帶動醫療手套等相關醫護用品需求強勁，NBR（丁腈乳膠）大廠南帝（2108）今（７）日公布去年12月營收22.73億元，年增率高達1.31倍，也比11月再成長20.7%，為單月營收首度衝破20億元大關，已經連續三個月刷新營收新高紀錄。

南帝去年第4季上演大滿貫，3個月營收全部破歷史紀錄，單月營收55.99億元，季增62.3%，更比前年同期大幅成長88.1%，連續第二季創歷史新高。累積去年全年營收144.06億元，年增率16.3%，同樣改寫紀錄。

南帝包括去年12月、去年第4季、和去年營收全部創下歷史新高。另外在獲利方面，隨著產品價格急漲，利差擴大，南帝去年第3季稅後純益8.15億元，比前年同期足足成長200%，也比第2季獲利大幅增加94%。創單季獲利新高，累積去年前三季每股純益已達3.24元，由於第4季報價和營收進一步推進，法人看好南帝去年第4季獲利將繼續暴衝。

南帝生產的NBR乳膠，是醫療用拋棄式乳膠手套的主要原料，今年因為新冠肺炎疫情關係，造成醫療手套大缺貨，NBR乳膠跟著供貨吃緊，價格直線攀升。

南帝因為與客戶是採取合約價，報價會落後反應，南帝上半年營運緩升，直到下半年隨著與客戶的合約陸續到期，重新議價，營運才開始大爆發。

展望今年，南帝業績能否繼續上攻？法人認為還是要觀察疫情的變化，像先前新冠疫苗開發陸續傳出好消息，疫情如果獲得控制，醫療手套等相關防疫需求會跟著從高點滑落。不過最近英國等許多地區又陸續傳出變種病毒，全球疫情仍然嚴峻，預料短時間內醫療手套、防護衣等防護用品需求將延續，南帝今年營運仍有高點可期。

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