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新台幣午盤大升4.29角 暫收27.978元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
新台幣今天午盤暫收27.978元，大漲4.29角。圖/資料照片
新台幣今天午盤暫收27.978元，大漲4.29角。圖/資料照片

新台幣今（7）日午盤大升4.29角，暫收27.978元兌1美元，成交金額10.1億美元。

台北股匯同步大漲，新台幣今天早盤以28.25元兌1美元，升值1.57角開出 ，隨即大漲逾4角，重返27字頭。

外匯交易員表示，主客觀環境仍有利於新台幣後市發展，升值是必然方向 ，中央銀行不會在年初就浪費子彈，近期仍舊以「柳樹理論」拉回去，也就是盤中跟隨亞幣升值腳步，自然回歸市場價格波動，尾盤部分收回升幅度，維持新台幣相對穩定。

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