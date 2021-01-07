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韓風吹向保險業 英國保誠與韓團SuperM合作

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
英國保誠與韓國天團SuperM合作推出品牌形象廣告。圖/英國保誠提供
英國保誠與韓國天團SuperM合作推出品牌形象廣告。圖/英國保誠提供

英國保誠集團亞洲宣布與韓國流行天團SuperM合作，推出「We DO Well Together」品牌形象活動，鼓勵亞洲各地的人們維持健康與美好的生活，並樂在其中。

與名人合作或者邀請代言已成為保險業行銷顯學，例如足球金童貝克漢擔任AIＡ友邦人壽的全球大使；英國保誠則是亞洲區首家宣布與韓國流行天團合作的人壽保險公司。

SuperM由韓國SM娛樂和國會音樂集團於2019年攜手推出，匯集來自韓國頂尖流行音樂團體的七位成員，並受到全球數百萬歌迷喜愛，團員的動能與樂觀態度，與英國保誠「用行動成就想望」的精神一致。

英國保誠集團亞洲執行總裁黎康忠（Nic Nicandrou）表示，英國保誠和SuperM有著共同的目標，都希望提倡身心健康的重要性，尤其是處於目前的疫情時期。英國保誠透過與SuperM的合作，我們希望以正面、積極和有趣的方式鼓勵人們保持健康。

英國保誠將於亞洲11個市場推出品牌活動，包括柬埔寨、香港、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、台灣、泰國和越南；更多活動細節將在未來幾個月陸續宣布。

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