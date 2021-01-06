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去哪了？失蹤又失寵的馬雲 讓人聯想到「他的」下場

區塊鏈在寵物險應用首例！明台產險打造寵物生態圈

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

區塊鏈在國內寵物保險領域出現第一個應用，明台產險與新創公司合作，把區塊鏈技術應用在寵物醫院上傳診療單據、產險公司接收理賠申請等的資料串接，讓寵物險理賠從兩周大幅縮短至三個工作天，且有助控制損失率，進而打造寵物生態圈。

區塊鏈技術具有安全、不可篡改、可追溯等特性，明台產險與新創公司PETZZO簽署長期獨家合約，讓寵物醫院可把個別寵物的診斷證明，在區塊鏈技術加密下，上傳到雲端，建立寵物的病歷資料庫，做為明台產險在核保與理賠時的參考。

明台產險主管今（6）日表示，國內有將近1,800家寵物醫院，已有200家加入這項系統，未來將持續推廣，讓投保明台寵物保險的被保險貓或犬，可以累積病歷與診斷資料。

PETZZO公司推出一款App，讓投保明台產險寵物險的被保險人，申請理賠時，免找保單、免印出、免手寫、免郵寄，不需與業務員或客服人員接洽，只要拿出手機或平板電腦，透過App填寫一鍵理賠通知申請書，在區塊鏈加密技術下，將申請理賠的訊息傳給明台產險。

明台產險主管說，區塊鏈技術應用下，解決了寵物險申請理賠文件可能是偽造的等問題，隨著寵物醫院陸續加入這個體系，各家醫院的收費情況也有了比較的基礎，有助解決當前寵物就診，收費欠缺統一標準、理賠金額不知合不合理等問題。

寵物險的商機龐大，愈來愈多產險公司加入行列，不過，各家公司的損失率並不低。產險公司主管透露，國內產險業的寵物險損失率，也就是理賠支出除上保費收入，目前大約在80%，如果產險公司給保經公司的通路佣金給到20%，可謂做一件賠一件。

寵物險的業務如果要做得大、做得長遠，必須要有完善的平台，減少道德風險、提高診療資訊的透明度，飼主知道哪家寵物醫院優良正派、收費合理；寵物醫院覺得加入生態圈也不錯，而區塊鏈技術的應用，可在產險公司、飼主、醫院之間，開創三贏。

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