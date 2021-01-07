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富蘭克林華美新人事 楊定國可望接總座

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導

新年新人新氣象，投信圈傳出高層人事震撼。堪稱國內基金圈資深元老的富蘭克林華美投信總經理黃書明退休，退居經營管理顧問；據了解，將由前鉅亨科技總經理楊定國接任，不過，這項人事案仍待主管機關核准後生效。

楊定國出身寶來投信，早年與現任元大投信董事長劉宗聖、總經理黃昭棠，都是寶來集團創辦人白文正相當倚重的人才，也是寶來集團早期研議ETF業務的三人組成員之一。後來寶來投信併入元大投信，楊定國曾任投資長，負責主動式投資部門。前年離開元大投信，出任鉅亨科技總經理，去年初到富蘭克林華美投信報到，擔任執行副總經理，當時便傳出內部接班規劃，日後將升任投信總經理。

最新消息指出，富蘭克林華美投信董事會已通過楊定國升任總經理人事案，但基於主管機關對金融業董總人事審查權，加上富蘭克林證券集團向來低調，尚未對外發布。

由劉吉人創辦的富蘭克林證券集團是國內引進共同基金的重要舵手，對外行銷基金投資、推廣基金教育都相當積極，但鮮少有基金以外消息。

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