中信銀全國6400台ATM改版 提款平均可省25秒

中信銀今宣布，全台超過6400台ATM進行升級改版，新增快速提款功能，將民眾最常使用的交易項目在輸入密碼後直接呈現，改版後預估提款每筆交易平均可省下25秒。

民眾使用ATM時，最怕是面有人排隊造成壓力，還有ATM頁面資訊太多，當下常常找不到想要使用的功能，在時間壓力下就無法快速了解或參與ATM集點活動。

中信銀表示，這次改版有到澳洲、新加坡及日本取經，也有特別安排逾50場客戶訪談及操作測試，蒐集超過700則客戶回饋意見，針對民眾最在意的交易速度問題，新增「快速提款」功能，讓民眾在輸入密碼後一鍵快速完成提款，每筆提款從原本平均需80秒減少至55秒完成。

操作方面，將提款、轉帳、存款等80%民眾最常用的ATM交易項目，在輸入密碼後直接於ATM頁面呈現，讓民眾立即找到交易項目；轉帳時，金融機構代碼查詢從原先表列形式，改成銀行、信合社、農漁會等分類，讓民眾更方便查詢，每筆轉帳時間平均縮短16秒。

中信銀ATM自從2000年進駐超商7-ELEVEN以後，據中信銀統計，目前全台有逾6400台ATM。