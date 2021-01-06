段宜康疑日盛金併購案 大股東近兩日補件解釋中資疑雲

日盛金（5820）涉入中資疑雲，更引發前立委段宜康今（6）日在臉書質疑，金管會未能查明日盛金大股東是否為中資，府院不能放任中資套利出場。金管會主委黃天牧今回應，已經另案處理查核日盛金控大股東是否集中資，其中日盛金最多席董事的建群投資負責人陳銘達已經承諾，將在近兩日補件。

金管會說，陳銘達已經承諾，將在近兩日補充文件，金管會已經要求對方證明（不是中資）的文件，以及說有實質控制能力的相關文件，2名加拿大籍的最終實質受益人，則是回應近日無法視訊，因為有染病造成的身體不適相關原因。

而被市場質疑護航中資出場，黃天牧說金管會持續追查，不會有中資解套就不罰，雖然時間久遠，且涉及跨國監理機關合作，但根據兩岸現行條例，只要查到中資，就是限期應賣、且上市公司沒有投票權，並有裁罰2,500萬元的條例。

黃天牧今日指出，任何人如果要併購日盛金控等都會涉及這類中資問題，並非只有現在的富邦金控公開併購日盛金控案件才有疑慮，過去正大集團（卜蜂）想要取得日盛金控大股東手中股權時，外界僅有質疑股東適格性、也沒有提出被買方（日盛金控）的（中資）問題，換句話說，不過是過去或是未來，只要有意願要取得（日盛金控大股東）手中股權，都會有涉及類似中資的問題。

而立委質疑，假設日盛金控背後真為中資，那麼限期出售與待價而沽會有不同價位？黃天牧說，金管會做任何裁處都必須要有法律依據，目前程序上的股份，並沒有真正確認成中資，政府底線就是要守住現有法規。

而對於市場質疑富邦金控（2881）蔡家併購日盛金控沒有拿出錢？金管會回應，根據富邦金控的投資計劃，部分將使用借款、部分為自有資金，借款將透過增資方式，現增普通股方式取得。但這些併購細節，也最多要等到2月才會有結果，現階但日盛金控董事會認為收購價太低不合理，建議大股東審慎評估，黃天牧回應，尊重市場機制。

以下為段宜康今日臉書全文：

金管會推動「金金併」，方向是對的。過去金改搞出一些規模不足，甚至體質不良的金控公司，本來就應該處理。

長期陷入風風雨雨的「日盛金」成為合併的標的，也很自然。

不過，府院看待金管會處理富邦金進行併購日盛金一案，應該注意幾個關鍵：

1.日盛金的中資疑雲一直未能釐清。金管會面對輿論的壓力，可能急於擺脫這個燙手的洋山芋；尤其當年馬政府時期，核准被指為中資的海外私募基金入主日盛金的主管，現在也都還是金管會高層。

想要快快卸下重責，也是人情之常。無怪與本案相關企業甚至傳出，主管機關高層主動搓合這個合併案！

2.建群投資、建高控股一再被指為中資，絕對是無風不起浪。金管會對外公佈的調查，只是轉述建群、建高負責人的單方面澄清說法。

金管會和政府相關單位的調查結果呢？難道當事人否認，政府就埋單了嗎？

政府查明確屬中資，雖然也是下令限期出脫持股；但和現在由富邦金出高價收購相比，被迫出脫和待價而沽的賣方市場行情當然大大不同。

放任「中資」套利出場的罪名，說不定最後就套到府院頭上了⋯

3.富邦金用每股13元收購日盛金50.1～100%的股數，等於要買37億7245萬2281股的過半，如果成功，要花超過245億2584萬。

這麽大的金額，沒有一塊錢是蔡明忠自己拿出來，都是富邦金的投資人、保戶、存款戶的錢；簡單說，是台灣人的錢。

這個合併案如果成功，除了成就富邦金，是不是就是拿台灣人的錢幫「中資」解套？府院要擔這個責任？