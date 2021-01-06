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日盛大股東疑染疫 陸資疑雲近日可望有新進度

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
富邦併日盛案，讓日盛金大股東的陸資疑慮又再度被掀起。 本報系資料庫
富邦併日盛案，讓日盛金大股東的陸資疑慮又再度被掀起。 本報系資料庫

富邦併日盛案，讓日盛金大股東的陸資疑慮又再度被掀起。金管會今透露，日盛金大股東建群投資的最終實質受益人、建高控股的總裁陳銘達，近一、兩天會將他是實質受益人的證據交給金管會；而陳銘達之前主張建群投資的最終受益人還有另兩位加拿大自然人，其中一位自然人疑似因感染新冠肺炎而無法聯繫。

日盛金目前有兩大外資股東，分別是建群投資(CTL)與日本新生銀行，其中建群投資遭市場謠傳背後資金是中國明天系集團創辦人肖建華。金管會日前找到建群投資的實質受益人陳銘達來談，他主張自己是台灣人而非陸籍，也否認自己跟肖建華有任何關係。

陳銘達也對金管會說，建群投資的最終受益人除他之外，還有另外兩位共同投資人是加拿大的自然人，而陳是這三人中持股最多的，建群投資目前3席董事都是日盛金的董事，而他是最終控制力的實質受益人，他可以去指派董事。

但金管會認為不能只聽信陳銘達一面之詞，要求他交出自己握有最終實質控制權的證據。金管會銀行局局長莊琇媛今透露，這一、兩天陳銘達會提出他要補充的證明文件，陳告訴金管會的補件時效就是這一兩天，將就他提出的資料去檢視是否真有實質控制權，並看他提供的文件是否有具說服力。

至於原本銀行局打算與兩位加拿大自然人視訊。莊琇媛也表示，目前還沒有跟其視訊，其中一位說有疑似染上新冠肺炎身體不適，會再跟兩位自然人聯繫。

除了讓陳提供實質控制的證據外，是否還有其他查證管道？金管會主委黃天牧表示，因為這是10幾年前的金流，再久都要想辦法去追，銀行局正在努力中。莊琇媛也補充，這確實是以往10幾年前的金流，而且是跨國的金流，會再來想辦法。

金管會 加拿大 日盛投顧

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