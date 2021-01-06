外資加入資金派對 去年12月匯入1,200多億
金管會今（6）日公布最新外資統計，去年12月外資淨匯入45.14億美元，約新台幣1,200多億元，外資從去年10月轉呈淨匯入，已連續三個月淨匯入。
金管會表示，去年12月1日到31日，一般外資淨匯入約45.25億美元，陸資淨匯出約0.11億美元，整體外資淨匯入45.14億美元。
根據金管會資料，去年外資在6月、7月連續兩個月淨匯入後，8月、9月外資再度轉呈淨匯出，但匯出金額已從8月的39.64億美元，縮小到9月的17.94億美元，10月開始轉呈淨匯入。
去年3月因全球股災，外資一度大量匯出103.9億美元，創歷年單月最大匯出量，第4季大量淨匯入後，使得全年淨匯出金額從原本的100多億美元，大幅縮小至50.54億美元。
金管會表示，去年1月1日到12月31日止，一般外資累計淨匯出49.11億美元，陸資累計淨匯出約1.43億美元，整體外資淨匯出50.54億美元，約新台幣1,400多億元。
由於第4季外資頻頻回頭，使得累計到去年12月底止，外資累計淨匯入水位增加至2,085.46億美元，包括一般外資累計淨匯入2,085億美元，陸資累積淨匯入0.46億美元。
金管會官員表示，外資進進出出很正常，由於國際變數仍多，外資後續動向，仍待觀察。
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