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去年12月外匯存底飆漲165.14億美元 史上最大增幅
中央銀行強力阻升新台幣匯率，進而導致去(2020)年12月外匯存底大幅飆漲，單月暴增165.14億美元，創歷史單月最大增幅，外匯存底餘額5,299.11億美元，同樣為歷史新高水準。
央行今日公布去年12月外匯存底，外匯存底餘額、單月增加金額，以及外資持有新台幣資產的金額與比例這四項數據，全都締造歷史新高紀錄。
央行指出，去年12月外匯存底增加，主要是外匯存底投資運用收益，歐元等貨幣對美元升值，以及資金大量匯入，導致外匯市場過度波動，央行進場調節。
央行公布，去年12月底，外資持有新台幣資產，包括股票、債券按市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計6,031億美元，約當外匯存底114%，金額與比例，雙雙創下歷史新高水準。
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