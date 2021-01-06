新台幣盤中狂升4.5角 央行出手尾盤翻貶收28.407元
台北股匯市震盪加劇。台股指數今（6）日先飆上歷史新高後，終場下跌作收，新台幣匯率走勢也如出一徹，盤中一度激升4.52角，最高升抵27.95元，續創23年半新高，尾盤中央銀行進場調節，促使匯市豬羊變色，翻貶0.5分後，收在28.407元，台北外匯經紀公司成交量17.99億美元。
台股今日開高走低，盤中一度衝高至15,197.68點，再創歷史新高，但近午盤開始賣壓加重，指數震盪翻黑，一度下滑至14,837點，終場以14,983.13點作收，下跌16.9點，成交量4,342.14億元，創史上最大量；三大法人賣超89.56億元。
其中，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1.48億元。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言