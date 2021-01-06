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新台幣盤中狂升4.5角 央行出手尾盤翻貶收28.407元

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

台北股匯市震盪加劇。台股指數今（6）日先飆上歷史新高後，終場下跌作收，新台幣匯率走勢也如出一徹，盤中一度激升4.52角，最高升抵27.95元，續創23年半新高，尾盤中央銀行進場調節，促使匯市豬羊變色，翻貶0.5分後，收在28.407元，台北外匯經紀公司成交量17.99億美元。

台股今日開高走低，盤中一度衝高至15,197.68點，再創歷史新高，但近午盤開始賣壓加重，指數震盪翻黑，一度下滑至14,837點，終場以14,983.13點作收，下跌16.9點，成交量4,342.14億元，創史上最大量；三大法人賣超89.56億元。

其中，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1.48億元。

台幣匯率 台股指數

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