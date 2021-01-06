富邦併日盛遭質疑讓中資套利出場 金管會回應了

富邦金併日盛金案，日盛金的中資疑雲再次成為立委關注焦點，不只立委高嘉瑜質疑，前立委段宜康今也提出質疑，日盛金大股東被質疑為中資，富邦高價收購後等於放任中資套利出場。金管會主委黃天牧今表示，被併購公司的中資疑慮，跟這個公開收購沒有必然關係，會另外再去處理。

段宜康在臉書上表示，日盛金的中資疑雲一直未能釐清，金管會面對輿論的壓力，可能急於擺脫這個燙手的洋山芋。日盛金大股東建群投資、建高控股一再被指為中資，絕對是無風不起浪。金管會對外公佈的調查，只是轉述建群、建高負責人的單方面澄清說法。放任「中資」套利出場的罪名，說不定最後就套到府院頭上。

黃天牧回應，日盛金大股東為中資與否，不論是正大或現在的案子，金管會只是同意富邦金去進行公開收購，主要在審要買的大股東適格性；被併購公司的中資疑慮，跟這個公開收購沒有必然關係，會另外再去處理。

但若大股東日後被查出是中資，卻用13元賣給富邦，金管會需要開罰嗎？黃天牧說，是不是中資要再確認，外界關切的問題銀行局都有在研究，從大同案來舉例，有抓到才可以處以罰款，沒有抓到之前投票權還是正常，還是要依法行政。

以下為段宜康臉書全文：