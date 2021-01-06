富邦併日盛遭質疑讓中資套利出場 金管會回應了
富邦金併日盛金案，日盛金的中資疑雲再次成為立委關注焦點，不只立委高嘉瑜質疑，前立委段宜康今也提出質疑，日盛金大股東被質疑為中資，富邦高價收購後等於放任中資套利出場。金管會主委黃天牧今表示，被併購公司的中資疑慮，跟這個公開收購沒有必然關係，會另外再去處理。
段宜康在臉書上表示，日盛金的中資疑雲一直未能釐清，金管會面對輿論的壓力，可能急於擺脫這個燙手的洋山芋。日盛金大股東建群投資、建高控股一再被指為中資，絕對是無風不起浪。金管會對外公佈的調查，只是轉述建群、建高負責人的單方面澄清說法。放任「中資」套利出場的罪名，說不定最後就套到府院頭上。
黃天牧回應，日盛金大股東為中資與否，不論是正大或現在的案子，金管會只是同意富邦金去進行公開收購，主要在審要買的大股東適格性；被併購公司的中資疑慮，跟這個公開收購沒有必然關係，會另外再去處理。
但若大股東日後被查出是中資，卻用13元賣給富邦，金管會需要開罰嗎？黃天牧說，是不是中資要再確認，外界關切的問題銀行局都有在研究，從大同案來舉例，有抓到才可以處以罰款，沒有抓到之前投票權還是正常，還是要依法行政。
以下為段宜康臉書全文：
金管會推動「金金併」，方向是對的。過去金改搞出一些規模不足，甚至體質不良的金控公司，本來就應該處理。
長期陷入風風雨雨的「日盛金」成為合併的標的，也很自然。
不過，府院看待金管會處理富邦金進行併購日盛金一案，應該注意幾個關鍵：
1.日盛金的中資疑雲一直未能釐清。金管會面對輿論的壓力，可能急於擺脫這個燙手的洋山芋；尤其當年馬政府時期，核准被指為中資的海外私募基金入主日盛金的主管，現在也都還是金管會高層。
想要快快卸下重責，也是人情之常。無怪與本案相關企業甚至傳出，主管機關高層主動搓合這個合併案！
2.建群投資、建高控股一再被指為中資，絕對是無風不起浪。金管會對外公佈的調查，只是轉述建群、建高負責人的單方面澄清說法。
金管會和政府相關單位的調查結果呢？難道當事人否認，政府就埋單了嗎？
政府查明確屬中資，雖然也是下令限期出脫持股；但和現在由富邦金出高價收購相比，被迫出脫和待價而沽的賣方市場行情當然大大不同。
放任「中資」套利出場的罪名，說不定最後就套到府院頭上了⋯
3.富邦金用每股13元收購日盛金50.1～100%的股數，等於要買37億7245萬2281股的過半，如果成功，要花超過245億2584萬。
這麽大的金額，沒有一塊錢是蔡明忠自己拿出來，都是富邦金的投資人、保戶、存款戶的錢；簡單說，是台灣人的錢。
這個合併案如果成功，除了成就富邦金，是不是就是拿台灣人的錢幫「中資」解套？府院要擔這個責任？
明天再來提醒勞動部，別以為這個合併案沒你們的事！
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