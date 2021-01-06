LINE Pay保險服務 綁定三家信用卡繳富邦人壽保費

LINE Pay 去年推出「保險」服務，提供繳交保費功能，即日起攜手富邦人壽及台北富邦銀行推出第二波「LINE Pay綁卡繳保費」服務，用戶可透過LINE Pay綁定三家指定銀行信用卡繳納保費，金管會保險局核准富邦人壽六個月試辦期。

「LINE Pay綁卡繳保費」試辦期間，可以LINE Pay綁定台北富邦銀行、中國信託、聯邦銀行等三家銀行的信用卡及簽帳金融卡（不含聯邦銀行簽帳金融卡）繳納富邦人壽保費。

LINE Pay 表示，目前以信用卡繳富邦人壽保費首波由台北富邦銀行、中國信託、聯邦銀行三家銀行提供驗身服務，以確保持卡人ID與要保人或被保險人身份一致始得進行繳費。未來會持續與更多金融機構合作，以提供用戶更多信用卡繳費服務選擇。

用戶使用「LINE Pay綁卡繳保費」後，保險公司會發送通知簡訊或電子郵件讓保戶即時確認繳費狀況，提升交易正確性、降低消費糾紛，避免挪用保費的情況發生，省去使用傳統信用卡支付保費需要先填寫付款授權書、或填錯漏填的複雜流程。

「LINE Pay綁卡繳保費」提供保戶透過LINE Pay「保險」專區多種方式繳交富邦人壽保費，保戶透過業務員行動裝置投保時，僅須透過掃描QR Code或點選富邦人壽寄發之繳費連結，即可使用LINE Pay所綁定之三家指定銀行信用卡完成繳費。或是保戶也可持富邦人壽提供之繳款編號透過LINE Pay保險專區「即查即繳」完成信用卡繳費。目前開放繳富邦人壽台幣分期繳保單（非投資型商品）之首期保費，可選用LINE Pay綁定之指定銀行信用卡繳費。