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富邦金：公開收購價格合理 籲日盛金股東支持應賣

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

針對日盛金控董事會建議股東就是否應賣應審慎評估，富邦金控重申本公開收購案可望創造日盛金控股東、客戶、員工三贏，懇切呼籲日盛金控股東響應，把握公開收購期間參與應賣。

富邦金控表示，對於日盛金控股東，富邦金控以相較公告日(12/18)前20個交易日均價溢價率24.8%之每股13元進行公開收購，以公平且一致性之條件，提供日盛金控大小股東實現投資獲利的機會。本案公開收購價格由安永會計事務所出具價格合理性意見書，對日盛金控的股東及富邦金控而言均屬合理範圍，且溢價符合台灣過去幾年所有公開收購之市場行情，也與亞太區金融同業併購取得控制溢價相當。

對於日盛金控之客戶，富邦金控表示，期盼能結合集團資源與多元服務平台，提升服務的廣度與深度。對於日盛金控員工，富邦金控重申，公司一向視員工為最重要資產，將保障員工工作權益，提供更大的發揮舞台，期盼共同參與富邦金控未來成長。

富邦金控強調，本諸誠意進行公開收購日盛金控，響應金金併政策，促進金融產業整併及發揮綜效，對於富邦金控可望強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，對於日盛金控之股東、客戶、員工亦可望帶來正面效益。富邦金控懇切呼籲，日盛金控股東支持本公開收購案參與應賣，共創多贏。

富邦金控 股東 金控股

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