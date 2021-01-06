合庫推動環境永續有成 獲BSI三項肯定

合庫因應國際發展趨勢，響應國家永續發展目標，集團旗下全體7家子公司，已於去(109)年全數通過「ISO 14064-1溫室氣體盤查」、「ISO 50001能源管理系統」及「ISO 14001環境管理系統」三項國際環境標準認證，並於110年1月6日舉辦聯合授證典禮，由BSI東北亞區總經理蒲樹盛授證，輔導單位台灣綠色基金會鄭福田董事長共同參與見證。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，全球永續發展目標SDGs中，溫室氣體排放造成氣候變遷的效應已持續引起全球高度關注，面對氣候變遷造成的環境風險，合庫從永續發展的角度出發，導入國際標準管理制度，運用科學化、數據化之方式達成能源管控及節能減碳、減量之目標，且自108年即成立跨公司之環境永續小組，由銀行子公司擔任統籌單位，負責建置企業內部能源與環境管理、溫室氣體盤查等驗證系統，推動綠色採購與供應商管理，將環境永續的影響力進一步擴大至供應商，訂定「供應商管理政策」，簽署「環境永續條款承諾書」，以具體行動攜手供應商全面實踐永續作為。

合庫集團在落實環境永續成效方面，銀行子公司108年首度導入「ISO 14064-1溫室氣體盤查」、「ISO 50001能源管理系統」，109年更將盤查範圍全面擴散至集團旗下各子公司，且新導入「ISO 14001環境管理系統」，並取得英國標準協會（BSI，The British Standards Institution）驗證通過，同時為積極因應氣候變遷與降低溫室氣體排放，訂定「每年平均減少1％」的碳排量，擴大盤查範圍，執行範疇三溫室氣體盤查與揭露，納入員工通勤、商務旅行等項目，以展現合庫集團降低對環境衝擊的決心。

此外，面對氣候變遷加劇對全球衝擊，合庫除發揮金融業的影響力，推動「綠色金融行動方案2.0」外，更將氣候變遷風險與機會納入營運策略，除參酌氣候變遷相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)闡明治理、策略、風險管理、指標及目標與重點績效，並於109年第四季成立跨集團TCFD工作小組，持續針對氣候風險對公司財務的影響，做進一步的檢視與評估，強化對氣候風險的管理，並預先建立風險預防及管理指標等措施。

合庫集團長期致力推動企業永續經營，除首度獲英國標準協會(BSI)頒予「永續韌性傑出獎」外，更連續榮獲「2020 TCSA台灣企業永續報告金獎」、納入英國倫敦「富時社會責任新興市場指數」、「FTSE4Good臺灣永續指數」、「臺灣公司治理100指數」、「臺灣高薪100指數」、「臺灣就業99指數」成分股，並獲卓越雜誌頒發「最佳企業社會責任獎」等國內外各大獎項多方肯定。展望未來，合庫集團將與時俱進，持續精進永續金融成果及環境永續策略與目標，並透過深化TCFD以具體行動呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，成為國內各大企業之典範。