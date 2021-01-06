全聯攜Uber Eats生鮮雜貨隨點即送 最快10月擴展至全台

全聯宣布2021年1月8日起於雙平台推出宅配外送服務，同步在全聯PXGo!上線「小時達」與攜手Uber Eats平台開店，最快30分鐘到1小時內就能把「最新鮮」的商品送到消費者手上，首波上線台北市、新北市50家門市，以每家服務門市半徑3公里計算，配送範圍已覆蓋雙北100%。全聯總經理蔡篤昌也喊出目標，預計最快今年10月將雙平台線上服務擴展至全台，目標為規劃200店加入服務行列，將全聯打造成生鮮雜貨線上第一品牌。

蔡篤昌說，2008年全聯開始經營生鮮品類，2020年生鮮營業額突破300億大關；2019年推出「PX Pay」行動支付下載數達800餘萬，提前實現非現金占比50%目標；2021年「PXGo!小時達」上線則是全聯整合線下，邁向線上的重要里程碑。

蔡篤昌表示，2020年受到疫情影響，促使宅經濟持續發燒，外送服務成為消費者最渴望的需求之一，推出「PXGo!小時達」和Uber Eats雙平台服務，可以給消費者更多選擇，另一方面，全聯全台1,000多家門市都是社區的生鮮倉儲中心，距離消費者最近，未來無論消費者選擇到店取貨或是宅配到府，皆能從最短的距離將各式生鮮商品送到消費者手中。不論「PXGo!小時達」還是Uber Eats，最快30分鐘至1小時內就能配送到家。

為加速門市人員作業時間，全聯也針對線上作業進行揀貨與訂單處理的效率化，「PXGo!小時達」和Uber Eats的訂單都匯入專屬揀貨系統，可同時進行多單揀貨、理貨，以及騎士的自動媒合作業，10分鐘內騎士完成到店取貨。目前門市測試接單流程，每單從接單到店員揀貨、理貨，平均花費約10分鐘。而流程則會先揀乾貨用品，其次為生鮮與低溫商品，來減短需保鮮商品離開冰箱的時間。另在交付區也設有低溫暫存配備，讓生鮮商品保持鮮度，預計線上服務可帶動單店業績成長10%以上。

歡慶全聯「PXGo!小時達」上線，全聯自1月8日至2月4日止推出好禮三重奏，好禮一：精選商品驚爆價；好禮二：消費者「PXGo!小時達」下單，並使用PX Pay支付不限金額享10%回饋 （單日單卡上線回饋5,000點）；好禮三：消費滿699元免運，再享加購指定品牌衛生紙只要1元優惠，每日每店限量，送完為止。

Uber Eats歡慶全聯上架，首波優惠自1月8日至3月31日止，期間使用Uber Eats下單並輸入「全聯就這樣點」折扣碼，每名用戶可享一次299元折100元好康，等於下殺66折。