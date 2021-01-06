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國泰金攜手PaGamO 反毒英雄爭霸賽重磅回歸

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽深受學童歡迎，於首屆達到1萬人次的報名數量，今年更擴大賽區至高中組。（國泰金控/提供）
國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽深受學童歡迎，於首屆達到1萬人次的報名數量，今年更擴大賽區至高中組。（國泰金控/提供）

今年反毒英雄爭霸賽重磅回歸、賽事大升級，獎勵總金額也從35萬提高至86萬。「2021國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」即日起開放報名。

國泰金控（2882）為落實社會企業責任及持續創造ESG價值，多年深耕校園反毒教育議題，去年與台大教授葉丙成一手創立的PaGamO線上遊戲學習平台合作，舉辦「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」，吸引逾1萬名學童報名，刷新PaGamO教育電競賽事報名人數最高紀錄。

近年來，毒品氾濫，更有不肖份子將毒品偽裝成糖果、軟糖、飲料的樣子，許多孩子經常在不知情的狀況下接觸到毒品，就此誤入歧途。國泰金控關注學童教育，身體力行實踐社會企業責任，為呼籲師長及父母正視危機，特別攜手PaGamO線上遊戲學習平台，去年首屆舉辦「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」，賽事迴響熱烈，全台超過1萬名學生報名，PaGamO線上反毒任務更達到超過30萬使用人次的佳績。

延續去年佳評，今年賽事擴增報名年級至高中生，就是希望能持續擔任反毒教育推手，結合遊戲傳遞毒品相關知識，讓學生們不再是為了課業壓力而學習，而是透過遊戲的競爭形式，創造學童自主學習意識。

由台大電機教授葉丙成創辦、將反毒教育與遊戲結合的大功臣PaGamO線上遊戲學習平台，匯集各方專業團隊打造反毒戰略遊戲，讓學生在玩遊戲的過程中，也一併吸收反毒教育資訊。除此之外，PaGamO團隊力邀教育部國教署擔任指導單位，並由臺灣師範大學、中正大學教授專業編寫反毒題型，打造學生學習天堂。

PaGamO為答題對戰類型戰略遊戲，因應各年齡學童，操作設計相對簡單、好上手；玩家必須在有限的時間內解題，並同步思考如何在對手的攻防之中守住自己的領土，遊戲內分別以「毒品防治認知」及「學科知識」兩大類別為遊戲題目主軸，一不小心課本上的內容就已經複習完畢。

2021國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽即日起開放報名，更多賽事資訊在反毒英雄爭霸賽活動網站https://esportsopen.pagamo.org/2021cathay-anti-drug。

2021國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽即日起開放報名，電競滑鼠、筆電等各大好禮等待各校學童一齊爭奪，成為最強反毒英。（國泰金控/提供）
2021國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽即日起開放報名，電競滑鼠、筆電等各大好禮等待各校學童一齊爭奪，成為最強反毒英。（國泰金控/提供）

國泰金控 教育部 毒品

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