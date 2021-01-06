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國泰高股息基金 元月配息率衝上8.1%

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
台股大漲帶動台股高配息基金配息、利得均豐收。報系資料照
台股大漲帶動台股高配息基金配息、利得均豐收。報系資料照

台股高配息基金蔚為風潮，去年才發行的國泰台灣高股息基金，今年元月迎接首次月配息+半年度配發利得，5日已除息完畢。據觀察，國泰台灣高股息基金此次共除息0.282元，依前兩次月配息皆配發0.042元，換算半年配配發0.24元，合計配息率達8.1%。

國泰台灣高股息基金去年跟進元大台灣高股息優質龍頭基金，除了每月配息的設計外，每半年還會評價是否做「紅利加碼配息」，前者配發上市櫃公司的股息收益，後者配發基金操作的資本利得。去年底，該基金已二度月配息，皆配發0.042元，換算配息率4%-5%。

1月5日國泰台灣高股息基金進行第三度月配息，同時進行首次的半年配，當天共除息0.282元，依先前月配息皆發出0.042元，半年配每單位配發為0.24元，換算配息率分為4.17%、3.97%，合計當期配息率8.14%。

先前國泰台灣高股息基金一度傳出本次配息率上看10%，實際雖因淨值大漲，特別是開年來台股快速上攻15,000點大關，使基金淨值飛越12元，成立來漲幅高達兩成，配息率因此下滑，但超過8%的配息率仍大幅優於台股。在5日除息後，國泰台灣高股息基金淨值還有11.82元，不含息的近三月績效為21%。

接下來元大龍頭基金也將進行月配息和首次年終配的除息，由於該基金成立比國泰基金更早，年終配配發資本利得也令投資人期待。傳出該基金已有20多萬受益人，是人氣最高的台股基金。

配息 高股息

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