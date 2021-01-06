資誠預期：今年台灣會有生醫IPO熱潮

資誠聯合會計師事務所生醫產業合夥會計師游淑芬指出，2020年台灣有三家生醫IPO，另外更有五家生醫公司已通過櫃買審議委員會，包括長聖（6712）、威健生技（6661）、博晟生醫（6733）、台微醫（6767）、亨泰光（6747），2021年台灣生醫IPO前景可期。

去年IPO的有瑞磁生技（6598），取得經濟部工業局出具係屬科技事業及產品或技術開發成功且具市場性之意見後，6月於證交所成功上市。美容保養品牌軒郁（6703）及高階精密醫材製造廠達亞（6762）則分別在10月及12月於櫃買中心上櫃。

資誠聯合會計師事務所和證交所今（6）日共同主辦「臺灣證券交易所創新板上市方案說明會」，證交所副總經理陳麗卿指出，臺灣創新板為扶持創新產業發展並完善企業籌資管道而開設，期待此板吸引符合條件之創新公司，匯聚台灣創新上市聚落。

其中，生技產業屬受惠產業，臺灣創新板預計開放免除營收與獲利條件，並且市值達30億元的生技公司，滿足其他創新板條件即可上市。對於其他具有創新能力的物聯網、人工智慧、大數據等技術應用產業，開放市值15億元，最近一年營業收入1.5億元；及市值40億元，無須營收兩種上市條件。陳麗卿指出，創新板設立「合格投資人」門檻，期望吸引創投、專業投資法人及具有經驗的合格投資人，增加投資標的，幫助台灣創新產業接軌國際。

游淑芬指出，去年全球的生醫IPO已掀熱潮。2020下半年資本市場呈V型復甦，2020年全球生醫產業IPO募資規模達467億美元，較2019年成長一倍並創下募資金額新高；2020年度全球生醫產業IPO家數207家，較2019年成長31%。在地區分布方面，美國是生醫IPO最大市場，2020年生醫IPO家數共107家，募資金額226億美元。亞洲地區（台灣、香港、中國、以及亞太地區市場）生醫IPO家數共75家，募資221億美元而緊追在後。

2020年全球生醫IPO募資金額最高為香港交易所上市的京東健康，募資39億美元。京東健康為電商京東集團分拆的遠距醫療平台，主要進行網路藥局和線上看診服務。受到新冠疫情影響，遠距和數位醫療成為熱門題材，如美國最大線上醫藥平台GoodRx、線上健康保險平台GoHealth在納斯達克上市，展現資訊科技結合醫療的潛能。