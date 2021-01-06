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凱基證券推優質海外債 低利時代提高投資勝率

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券推優質海外債，低利時代提高投資勝率。（凱基證券/提供）
凱基證券推優質海外債，低利時代提高投資勝率。（凱基證券/提供）

美國聯準會暗示2023年底前將不考慮升息，且將採取平均通膨目標，用以復甦經濟及就業，因此，全球低利將維持一段時間。面對新冠肺炎疫情再度升溫，如何獲得一定報酬率，同時能控制投資的風險，是投資人最常關心的問題。

凱基證券表示，以「穩定」為主要考量的客戶，可挑選投資等級在標普或惠譽信評為A-以上、穆迪信評為A3以上的公司債；在配息率方面，除了能提供4%配息的美國兩大電信龍頭 AT&T和威瑞森電信公司以及娛樂媒體巨擘迪士尼外，大型科技公司如蘋果及Alphabet公司所發行的公司債配息率介於2%至4%間，由於公司體質良好以及產業成長性佳，同樣成為布局首選。

具備一定資產、專業金融知識或一定投資經驗的專業投資人在挑選公司債上的選擇更廣，凱基證券說，可投資標普或惠譽信評在BB以上、穆迪公司信評在Ba2以上的公司債，如受到新冠肺炎疫情衝擊業績但可提供5%以上配息率的福特汽車、通用汽車及波音公司債券。而知名的銀行，如花旗集團及富國銀行等公司的債券亦能提供4.5%以上的配息率，在當前利率低迷的環境下同樣具有吸引力。

凱基證券表示，全球低利環境將持續數年，長天期、高信評的海外債具有以日計息，進場起即開始計算利息，到期前定期領息，並於期滿後由發行公司返還100%債券面額的特性，能在報酬率及風險間獲得平衡。加上近期美元兌新台幣匯價為1997年年中以來的低點，客戶換匯成本大幅降低，建議應趁此時投資美元資產，提高投資勝率！針對海外債相關商品，投資人可聯繫凱基證券理財專員獲取更多資訊，讓您的投資組合更穩更安全。

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