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日盛證券E化開戶 全面上線

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
落實綠色營運，環境保護政策自主管機關開放電子載具簽署電子契約書後，日盛證券為響應環保及因應E化趨勢，立即著手規劃開戶表單及開戶契約電子化，並極力推動開戶作業數位化、行動化。(日盛證券/提供)
落實綠色營運，環境保護政策自主管機關開放電子載具簽署電子契約書後，日盛證券為響應環保及因應E化趨勢，立即著手規劃開戶表單及開戶契約電子化，並極力推動開戶作業數位化、行動化。(日盛證券/提供)

日盛證券成立至今已邁入第60年，近一甲子的老券商開戶數高達155萬戶，傳統作業必須印製大量的書面開戶文件，除因應契約改版而重複印刷造成資源浪費，且增加儲存空間成本。因此，數位化的開戶服務為日盛證券重要目標之一。

歷時五年，日盛證券從方案評估、流程規劃到系統建置完成上線，共分三階段進行。首階段先將超過200萬份的開戶紙本印鑑式樣轉成電子影像檔留存，目的為節省人員後續作業核印時間，及避免印鑑卡遺失或毁損風險；第二階段整合證券、複委託及期貨三項業務之開戶流程，並導入「開戶契約、表單電子化」及「客戶透過電子載具簽名無紙化開戶」；第三階段iPad行動開戶系統建置，已於109年12月，在日盛證券全台43間分公司同步上線。

iPad行動開戶系統將臨櫃及外開的作業推升至全面無紙化，同時藉由行動裝置提供見簽的功能，舉例說明，客戶在A地填寫開戶資料，在B地的分公司便可立即在線上查詢，不僅提升開戶效率外，更能減省客戶的開戶時間。另外，在內部文件的管理上，所有開戶表單、身分證件及相關文件，都依客戶身分歸戶管理，且嚴格管控系統查詢及列印資料的功能，落實個人資料保護，未來將持續朝向所有管理表單導入E化，對於開戶及帳務作業的效率將更能大大提升。

日盛證券近日在卓越雜誌證券評鑑中獲得最佳智能理財獎項，在數位化轉型過程中，投入大量心力，不僅是將開戶E化，更兼顧客戶個資風險控管。

日盛證券總經理黃進明表示，獲獎是榮譽也是責任，日盛證在業務發展的同時不僅要求產品、服務追求卓越表現，同時為因應節能環保與時代趨勢極力推廣電子交易、無紙化作業及電子對帳單等環境永續政策推動不遺餘力，日盛證券自今年1月起更積極推動電子對帳單，為節能減碳鼓勵客戶將紙本對帳單更改為以電子對帳單的方式寄送。自1月推廣以來至11月止，成功轉換近3.9萬件紙本對帳單，約為每月紙本對帳單的59%。透過長期不斷的精進與努力，朝環境、企業永續發展的目標邁進，期望能為社會創造更多價值。

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