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業界首創！富邦人壽攜手LINE Pay 試辦保費繳付服務

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

業界首例！ 富邦人壽今（6）日宣布，攜手LINE Pay首推試辦保費繳付服務，搶佔LINE Pay生態圈，打造「行動支付X保險」便捷繳費場景。

富邦人壽表示，攜手台北富邦銀行及LINE Pay，共同規劃「LINE Pay綁卡繳保費」服務，已獲金管會保險局核准六個月試辦期，即日起民眾可透過LINE Pay綁定台北富邦銀行等三家指定銀行信用卡繳納保費，省去填寫信用卡資料的時間，讓繳費更便利。

據金管會統計，2020年截至9月底，台灣使用電子支付的人數達1,049萬人，一年來大幅增加461萬人、年增率達78.4%；若以9月底我國總人口為2356.7萬人計算，等於平均每2.25位國人就有1人使用電子支付。而知名行動支付業者LINE Pay用戶數即高達840萬人，2020年1至9月交易金額更突破台幣356億元。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，「使用場景」對於行動支付的應用拓展，以及保險業者推動客戶服務同等關鍵且重要，隨著LINE Pay不斷擴增生活消費場域，透過行動支付平台繳付保險費屬於新型態業務，在合法合規的前提下，透過LINE Pay入口，讓客戶得以使用綁定的信用卡繳保險費，提升客戶繳費的便利性；換言之，LINE Pay並未代收保險費，僅擔任繳費入口，保險費仍是由銀行代收。富邦人壽所提供的保險服務在獲得主管機關核可下，成為業界首家正式加入LINE Pay生態圈之保險品牌，持續引領保險服務創新應用，加速投保流程並提供優質的服務體驗。

傳統信用卡繳交保費，保戶需要提供信用卡號及信用卡有效日期予保險公司，「LINE Pay綁卡繳保費」在流程上可減少保戶填寫繁複作業，並確保繳款人身分、提升交易正確性、降低消費糾紛，富邦人壽保戶透過業務員行動裝置投保時，針對新台幣計價且非投資型保單之商品，首期保費選用信用卡繳費，僅須透過掃描QR Code或點選連結之方式，即可使用LINE Pay所綁定之台北富邦銀行等三家銀行信用卡完成繳費。

富邦人壽 LINE Pay LINE

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