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墨國來台發債／市場熱議 傳19日掛牌

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導

外電消息指出，墨西哥規模30億美元的50年期美元公債即將於我國櫃買中心與盧森堡雙掛牌，將成為繼卡達、以色列之後，第三個來台掛牌的國外公債，主要買家多是台灣壽險業。儘管櫃買中心昨（５）日表示，尚未收到墨西哥公債遞件，但台灣債市圈傳出，墨西哥公債有機會在19日掛牌。

拜台灣壽險業及銀行業的豐沛資金之賜，台灣債市僅幾年陸續吸引AT&T、Apple、Intel等跨國企業、政府來台發債。

以國家來看，第一個來台發政府債的是卡達，連三年來台發行主權債，一次50億美元、兩次60億美元，後又有以色列在去年5月中旬發行50億美元債券，成為在台灣第二個發行主權債的政府。

據悉，原本以色列公債詢價時僅規劃10餘億美元，但因壽險資金積極下單及國際投資人加入，爆出超過110億美元需求，最終敲定發行50億美元，可見國內法人機構資金充沛程度。

市場人士表示，墨西哥30億美元的50年期美元公債同樣吸引到不少壽險資金搶購，爆出3.33倍超額認購。

公債 壽險業 墨西哥

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