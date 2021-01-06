墨國來台發債／三大優勢 磁吸資金

即將在台灣及盧森堡雙掛牌的墨西哥公債，為櫃買中心國際板債券成立15年多來，首見墨國來台發行主權債，且是首見發行期間長達50年，因具備收益率佳、國際板債券不計入海外投資額度、有助資產負債匹配等三項優勢，吸引國內壽險業積極搶進。

這檔債券共有四家承銷商，高盛證券、德意志銀行台北分行為主辦承銷商；摩根士丹利證券、滙豐（台灣）銀行為協辦承銷商。據了解，國內壽險業合計認購將近15億美元，占該檔債券發行金額30億美元將近一半比率。

壽險業者也透露，國內大型壽險公司國泰、富邦、南山、台灣、中國、全球人壽等等，都有參與認購。國泰人壽發言人兼副總林昭廷表示，國壽會參與，主要考量承擔的風險，雙掛牌有流動性，加上利率合理，會在一定的額度下參與。

壽險業者指出，這檔主權債發行年期50年、發行利率3.75%，比目前在次級市場上交易的30年期墨西哥公債殖利率約3.55%，及30年期美國公司債指數平均收益率2.9%，都高上許多。

不少壽險公司海外投資額度瀕臨上限，國際板債券不必計入海外投資額度；另外，壽險公司賣的保單很多都是終身型的商品，投資50年期債券對壽險公司來講，有助資產、負債的匹配。

德意志銀行台灣區總經理詹翠芳昨日表示，這是第一個從拉丁美洲來台灣掛牌的主權債券，國際板債券的主權債，無論卡達、以色列或墨西哥，德意志銀行都有參與，「很高興讓我們的投資人有很好的標的可以投資」，德意志銀行近年在國際板債券的承銷金額不是第一就是第二，未來會更專注國際板債券，替台灣引進優質的發行機構。