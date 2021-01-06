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墨西哥來台發債 壽險業搶買

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
墨西哥政府發行30億美元的50年期公債，吸引台灣壽險業者認購。 （路透）
墨西哥政府發行30億美元的50年期公債，吸引台灣壽險業者認購。 （路透）

墨西哥政府在2021年新年伊始就在國際市場發債融資，發行30億美元的50年期公債，特別的是，這是墨西哥首度在台灣債券市場發債，更獲得台灣壽險業者熱烈認購。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
墨西哥政府發行的50年期美元計價債券將在盧森堡及台灣櫃買中心雙掛牌。根據彭博數據，這是繼卡達及以色列政府後，第三個在台灣掛牌的主權債發行者。

墨西哥財長艾雷拉（Arturo Herrera）表示，這次發行30億美元公債，吸引到100億美元資金認購，超額認購倍數達3.33倍，共有210家機構投資者參與。

投資人將密切觀察墨西哥政府這次雙掛牌的發債，是否代表有新一波舉債者前往台灣市場融資，吸引渴求收益的台灣壽險業者認購。

墨西哥副財長尤里歐 （Gabriel Yorio）在推特上貼文說，這次公債發行新增十個投資者參與，主要是台灣的壽險業者。

尤里歐說，此次發債籌資能支應墨西哥政府未來一年約35%的外幣融資需求。

值得注意的是，墨西哥原先計劃以約4.15%的票面利率發行這批債券，但最終以約3.75%的票面利率發行，這代表認購需求熱烈，使得墨國得以進一步降低融資成本。在墨西哥貨幣披索弭平2020年貶值幅度後，外國投資者正搶進墨西哥債券。

自詡為左派的墨西哥總統羅培茲．歐布拉多迄今拒絕像許多拉丁美洲國家一樣，祭出大規模刺激方案，儘管這樣的做法加劇全國經濟衰退，卻獲得投資人讚賞。墨國財政部已暗示，今年有必要舉債更多，同時將墨西哥的債券到期期限組合往後延長。

墨西哥這回發行長達50年期的公債，也是加入祕魯、巴西等拉丁美洲國家的行列，在舉債成本大降之際，尋求延長債券到期期限。

墨西哥 債券 壽險業

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