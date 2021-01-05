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外資連續大買日盛金 賭富邦金加價收購？

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

日盛金控（5820）在法定期限最後一天1月5日，召開董事會針對富邦金控公開收購應賣做出決議，依照獨立估價機構與獨董意見，請股東審慎評估參與應賣，且指富邦金低估日盛金價值，代表了日盛金兩大股東態度傾向不會賣在13元。不過，外資法人從富邦金開始公開收購以來多站在買方，近10日累計大買日盛金4萬多張，市場好奇外資法人是對富邦金收購成功超有信心？還是賭富邦金會加價購？

富邦金以每股13元公開收購日盛金，從2020年12月22日起到2021年2月1日止，而從收購第一天到1月5日這10個交易日，外資只有一天小賣超，其餘九天都是買超，且在剛開始收購、溢價幅度較大的頭兩天，外資更是分別大買2.1萬張、 7,000多張，而在日盛金股價上漲、距離13元收購價愈來愈近後，外資仍單日買超逾2,000張，即使在市場傳出有關日盛金內部經理人、大股東港商建群等不看好收購成案等訊息後，外資還是買多於賣。

市場專家分析，對一般投資人來說，目前日盛金市價12.6元，相對13元收購價其溢價幅度還不到4%，並不具吸引力，但是法人若是持股部位達到一定數量，可能多少還是有點套利空間，所以比起一般散戶買進意願更高。不過，看好併購題材而搶進，就承擔併購成敗的投資風險，若富邦金收購不成，日盛金股價恐打回原形，外資大買到底能否順利獲利出場，就看富邦金怎麼應對。

富邦金控 外資 股東

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