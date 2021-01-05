富邦金公開收購參與應賣否 日盛金說話了

日盛金控（5820）晚間針對富邦金控公開收購一事首度發出新聞稿指出，今天召開董事會討論應賣與否事宜，以下為新聞稿全文。

本公司深信員工是公司最大資產，本公司自98年新經營團隊接手已逾十年，全面進行改革及重建，獲利一路轉虧為盈，經營體質脫胎換骨，信用評等顯示穩定，獲利能力持續強化，這一切要歸功於全體員工多年努力與辛勞。因此，本公司除重視股東權益外，更以維護員工之相關權益為職志。

本公司規模雖小，但獲利穩健，旗下子公司日盛證券、日盛銀行亦表現亮眼。近幾年更致力於推動數位化升級，應用大數據分析、AI 人工智慧、生物辨識、行動支付等科技，整合虛實通路。去年(109年)新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，重創全球產業供應鏈，本公司獲利不減，截至109年11月底每股淨值為12.56元，109年1-11月金控自結稅後盈餘26.42億元，每股稅後盈餘0.7元。

本公司亦持續精進公司治理，獲得證券交易所與證券櫃檯買賣中心共同主辦「公司治理評鑑」上櫃公司共有四屆排名前 5%，本公司在公司治理的表現充分贏得外界信賴與肯定。

日盛證券在地深耕一甲子，雖是老字號券商，在近幾年重新建立日盛證券的核心價值與市場定位，在經營團隊之努力，連續三年獲得了多項國家品牌玉山獎的肯定，109年更在智能股利系統和股票健診系統雙雙獲得全國首獎的最高榮耀。更值得一提的是，109年更獲得《財訊雜誌》頒發「最佳券商形象─優質獎」，更是對日盛證券團隊的肯定。日盛證券109年1-11月獲利18.19億元，相較前一年成長63%，稅後EPS為前十大券商中排名第5名。

日盛銀行開行至今邁入第28年，長期深耕金融市場，在金融創新領域持續推動，以提供客戶更多元的金融商品服務，除傳統的銀行業務外，適時掌握景氣狀況及市場需求，重視新產品研發的創新策略，並以顧客需求為導向的發展策略，以期於穩健經營中締造佳績。日盛銀行也將打造數位金融服務及推出多元數位金融產品，積極投入整合資源，提供最符合客戶需求「有溫度的服務」及最佳體驗，以實現普惠金融之價值，落實企業社會責任，達成企業發展目標。日盛銀行109年獲利穩定，逾放比低，備抵呆帳覆蓋率佳，資產品質良好。

本公司針對富邦金控之公開收購一案，在5日下午召開審議委員會及董事會進行討論，相關內容請參照公司之重訊公告，董事長黃錦瑭表示，一切會依法令及主管機關規定進行。