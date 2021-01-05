資金行情發燒 外匯存底恐持續暴增
台灣資金行情熱滾滾，增加中央銀行守匯難度，同時也帶來外匯存底暴增的副作用。央行將於明（6）日公布去(2020)年12月外匯存底，資深匯銀主管預估，外匯存底單月暴增逾百億美元、續創歷史新高的可能性很高。
另外，隨著台股指數屢創新高，央行明日將公布12月外資持有新台幣資產市值，以及約當外匯存底的金額與比重，很可能雙雙締造歷史新高紀錄。
去年下半年以來，央行致力維持匯市穩定，在缺乏美元買盤的外匯市場裡獨撐大局、不斷買進美元阻升，去年12月初央行公布11月外匯存底，就寫下四個歷史新高。
首先，央行為阻升新台幣匯率大量買進美元，使外匯存底餘額暴增，11月外匯存底增至5,133.97億美元，續創歷史新高，其次，單月暴增121.56億美元，同步寫下歷史最大增幅。
此外，台股11月大漲1,176點，外資買超台股1,189億元，促使11月外資持有新台幣資產市值飆上5,507億美元，約當外匯存底107%，金額與比重均創歷史新高。
央行外匯局長顏輝煌當時說，「台股漲跌與外資持有新台幣資產市值息息相關，台股上漲，外資持有新台幣資產就會增加。」
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言