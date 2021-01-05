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資金行情發燒 外匯存底恐持續暴增

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

台灣資金行情熱滾滾，增加中央銀行守匯難度，同時也帶來外匯存底暴增的副作用。央行將於明（6）日公布去(2020)年12月外匯存底，資深匯銀主管預估，外匯存底單月暴增逾百億美元、續創歷史新高的可能性很高。

另外，隨著台股指數屢創新高，央行明日將公布12月外資持有新台幣資產市值，以及約當外匯存底的金額與比重，很可能雙雙締造歷史新高紀錄。

去年下半年以來，央行致力維持匯市穩定，在缺乏美元買盤的外匯市場裡獨撐大局、不斷買進美元阻升，去年12月初央行公布11月外匯存底，就寫下四個歷史新高。

首先，央行為阻升新台幣匯率大量買進美元，使外匯存底餘額暴增，11月外匯存底增至5,133.97億美元，續創歷史新高，其次，單月暴增121.56億美元，同步寫下歷史最大增幅。

此外，台股11月大漲1,176點，外資買超台股1,189億元，促使11月外資持有新台幣資產市值飆上5,507億美元，約當外匯存底107%，金額與比重均創歷史新高。

央行外匯局長顏輝煌當時說，「台股漲跌與外資持有新台幣資產市值息息相關，台股上漲，外資持有新台幣資產就會增加。」

新台幣 央行

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