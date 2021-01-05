銀行臨櫃率太低 去年大型銀行新設分行掛蛋

民眾赴銀行臨櫃率愈來愈低，銀行增設新據點也逐漸南移。金管會今（5）日宣布再核准三銀行增設五家據點，均在桃園以南地區，包括三信銀行二間、高雄市第三信用合作社二間及台中銀偏鄉一間，而且2020年申請新增八家據點全數都是小銀行或信合社，大型銀行均已沒有再申請新增據點，去年新申請數掛零。

金管會表示，為維持金融市場穩健發展及金融服務普及性，經衡酌整體經濟金融發展情勢、城鄉均衡發展及各申請機構財業務狀況，並考量分支機構裁撤情形，本次核准三信商業銀行增設二處分行（桃園市及臺中市），及高雄市第三信用合作社增設二處分社（高雄市）。此外，亦同時核准台中商業銀行於雲林縣麥寮鄉（屬金融機構分支機構家數待增加地區），增設一處分行。

據金管會統計，2020年截至10月底總計申請增設8家新據點，2月時板信申請增設二家、5月時台中二信申請增設一家，加上11月申請這五家加起來合計是八家。

但同時去年截至10月底亦有八家金融機構裁撤據點，以外商銀行居多，包括星展銀行四家、花旗銀行三家及凱基銀行一家。金管會期許金融機構持續注重及滿足社會各群體需求，積極結合實體據點及數位通路，提升金融服務效能，俾利民眾享有便捷的金融服務。

金管會說明，為提高金融機構增設分支機構之彈性及推動金融服務之普及性，已放寬金融機構得於每年5月及11月分別提出申請，且如於金融機構分支機構家數待增加地區申設，可隨時向本會申請及未有財業務條件限制。現行國內分支機構之申設條件，可促進金融機構據點之發展，助推普惠金融願景之落實。

截至109年10月底，本國銀行分支機構家數計3,401處，國內每10萬成年人平均擁有本國銀行分行家數為17處，且近年國內金融機構積極運用金融科技創新，逐步提高實體分行服務深度及強化數位金融服務內容，更貼近民眾的使用習慣，拓展金融服務廣度，整體金融服務更為普及，同時朝多元發展。