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保戶興趣回來了！美元投資型保單前十月銷售大增24%

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
美元投資型保單買氣夯。 路透
美元投資型保單買氣夯。 路透

新台幣已正式升破28元大關，帶動美元投資型保單買氣也是強強滾！金管會今（5）日公布最新外幣保單業務概況，2020年前十月美元投資型保單新契約保費收入36.75億美元，比前年同期大增24%，增幅明顯擴大，保險局副局長張玉煇說，保戶興趣又回來了。

至於美元傳統型保單前十月保費收入有100.06億美元，也比去年同期成長14%，美元保單合計有136.81億美元，增加16%。投資型美元保單銷售最好前三名分別是國壽、法國巴黎與台灣人壽；傳統型美元則是南山人壽、中壽與新壽。

據金管會資料，今年前五月美元保單還呈現衰退情況，上半年美元投資型保單微轉正0.05%，今年前七月及前八月美元增幅分別為5%，前九月增幅擴大到15%，前十月持續擴大。

對於美元投資型保單大賣的原因？金管會保險局副局長張玉煇表示，美經經濟今年5月起好轉，失業率下降、個人消費支出成長，美元對新台幣貶值，造成美元投資型保單新契約銷售轉好，保戶對投資型保單比較看好，另外美元對台幣下降變便宜了，因此保戶興趣又回來了。

此外，外幣保單保費成長主要集中在美元，不過澳幣、人民幣都下滑，導致整體外幣保單前十月保費收入4,068億元，相較前年同期仍減少3%，其中傳統型已經轉正，投資型仍衰退15%。

尤其是人民幣投資型前10月大衰87%、澳幣投資型也大衰49%，傳統型方面澳幣與人民幣更衰退七至八成以上，拖累整體外幣保單銷售表現。

保單 新台幣 美元

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