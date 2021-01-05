併保德信、處分彰銀？金管會：台新應提出明確籌資方式

台新金併保德信人壽案，台新金至今跟金管會還在持續溝通中，銀行局仍未正式收件，最大關鍵就在於雙方對籌資方式的共識。市場傳出金管會銀行局長莊琇媛希望台新承諾一定時間內出清彰銀持股，莊琇媛今表示，銀行局沒有提出任何選項給台新，台新也不能提出選項給銀行局選，必須要給出一個明確的籌資方式。

莊琇媛表示，台新投資保德信案，目前還沒有向銀行局送件，依照金控的轉投資管理辦法，其中一條規範金控投資的資金來源要明確，就算要舉債做資金來源，也要明確列出還款來源跟償債計畫，主要是希望金控轉投資後，資本結構要維持健全。

是否會要求台新處分彰銀持股？莊琇媛說：「不會，台新要自己提出計畫，銀行局沒有提出選項給台新，台新也不能提出選項給銀行局選，必須要給出一個明確的籌資計畫。」她也指出，如果台新是給銀行局選項，「這樣是不能接受的，需籌多少金額、要如何取得資金，台新都要講得很清楚。」

台新有提出賣彰銀處分時間要多久嗎？莊琇媛透露，台新是希望比較多時間，因為台新持有彰銀股數不少，當然會希望比較久的時間，「他(台新)只說會考慮處分彰銀，但怎麼處分沒有非常明確，他希望處分的時間是比較久，我不方便講會多久，只能說他還在構思資金來源。」

莊琇媛強調，重點還是要等台新自己決定後提出的資金籌措計畫，若台新提出處分彰銀股票，依照金控法第39條，沒有長期持有就開始要處分持股，「要如何符合金控法第39條規定，這就要由台新來告訴金管會，金管會再來看這樣是否可接受。」

此案目前保險局已經收件，但銀行局還未收件。莊琇媛表示，此案不是單方面從金控角度來看，也會去看保險面，也要符合保險局對轉投資公司的資金需求，台新併保德信後，銀行跟壽險都很耗資本，台新不能單純說籌資金額55億或85億就好，台新要去想到未來業務發展，希望台新要有更多資金來源。