台新金併保德信 金管會：資金來源要明確

金管會銀行局長莊琇媛今天表示，台新金（2887）併購保德信人壽案尚未向銀行局送件，將來若要送件，資金來源必須明確；她並表示，這不是55億元或85億元的問題，保險公司跟銀行都是耗資本的行業，希望能有更多的資金來源。

外界關注台新金併購保德信進度，莊琇媛表示，台新金要投資保德信，尚未向銀行局送件，將來若送件，會依金控投資辦法規定，投資的資金資來源要明確，若提到舉債，要有明確的還款來源及償債計畫，希望併購後資本結構能健全，這些都必須等金控提出計畫後才能審核。

至於台新金方面認為政府在逼賣彰銀？莊琇媛表示，這是由台新金自己提計畫。

提出的方案可否視市場情況再賣股或舉債？莊琇媛說，資金必須明確，不是怎麼樣才要怎麼做，這是監理機關不能接受的，資金來源必須講的很清楚。

台新金有提賣彰銀持股，有處分時間嗎？莊琇媛說，沒有，因尚未送件。至於溝通過程有無提出？莊琇媛表示，台新金只是說會考慮處分彰銀，如何處分不明確；台新金當然希望有比較久的時間，這由他們自己決定，他們自己提出資金籌措計畫。

若要賣彰銀，不併就要全部釋出？莊琇媛表示，回到他（台新）到底要用何方式，若要處分彰銀股票，就會有金控法第39條問題，代表沒有要長期持股，我們會問他如何符合39條規定，看我們能否接受。

莊琇媛強調，台新金併保德信的審查，不是只看金控的投資，對轉投資資金的需求，還要看保險這邊，必須一起看，保德信有未來業務發展需求。

保險局要求的保險業大股東適格性五大審查原則中，也會看對保德信人壽未來十年增資能力等，保險局部分也要求須有明確資金來源。

莊琇媛表示，銀行跟保險公司都是耗資本的，這不是55億元或85億元的問題（台新金曾估併保德信至少55億元、最多85億元），我們希望有更多的資金來源。