金管會修正危險發生率 個人傷害險保費最高可省12.5%

為反應國人因意外傷害導致死亡發生率減少，金管會今（5）日宣布修正個人投保一年期傷害險危險發生率（不含旅平險），從現行上限萬分之6.5448降至5.7267，其餘維持不變，將自今年7月1日起實施，修正後預計最高可因此省下12.5%保費或是調高保額。

保險局副局長張玉煇表示，上一次意外險修正是2017年1月1日調降個人傷害險危險發生率下限至萬分之2.454（萬分之8.181的三成）及新增上限為萬分之6.5448（萬分之8.181的八成），規定後為合理反應保險業實際經驗，衡酌過去相關經驗資料，因此調降第一類職業類別的意外死亡（含完全失能）危險發生率上限至萬分之5.76267（萬分之8.181的七成）。

萬分之8.181是民國79年保險公司依經驗資料統合而成，第一類職業的國人意外傷害導致死亡發生率，2017年時因為當時保險業競爭激烈，因此訂定下限三成，至於今年從八成降至七成，主要是合理反應保險業實際經驗，第一類職業（大部份是內勤）國人因意外傷害而死亡機率下降所致。

至於此次修正後能不能節省未來的保費？張玉煇表示，此次是調整上限，目前實際商品費率會不會調整，要看各業者推出商品是適用多少死亡發生率？若現在適用的在七成之上，就需要調整，若高於3成不到七成則不用，每家公司不一樣 。張玉煇說假設保險公司原先用的是80%上限，附加費用率用30%來算，若用一年期傷害險100萬元保險金額，會由現形的1,085元降至949元，降幅大約12.5%。若選擇用調高保額方式，原100萬元保額可調高至114萬元。

截至去年11月為止，壽險業一年期傷害險初年度保費收入近41億元，產險約28.38億元（不含旅平險）合計為69.372億元。