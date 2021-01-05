台灣永續金融推動平台成立 打造健全生態圈

中華民國企業永續發展協會（BCSD Taiwan）今（5）日舉辦2020台灣永續金融論壇，公佈首次台灣永續金融現況調查結果，受訪者認為政策法規及風險管理，是金融業實踐永續金融的主要驅動力；BCSD同時以現況為基礎，攜手滙豐銀行與永豐銀行共同成立台灣永續金融推動平台，目標在為台灣打造健全的永續金融生態圈。

BCSD Taiwan表示，台灣去年不僅防疫有成，台股表現也亮眼，永續金融更持續成為熱門話題，BCSD Taiwan為世界企業永續發展協會（WBCSD）全球合作夥伴，長期以來持續引入國際趨勢、推動國內永續發展，在各單位支持下，今日正式成立「台灣永續金融推動平台」。

金管會副主委許永欽出席平台成立論壇，表達對推動平台的支持與認同，他表示，綜觀首次台灣永續金融大調查結果，業界普遍支持並且認同永續金融在各面向的重要性與發展，但整體而言金融業的落實狀態不一，仍處於發展期。

BCSD Taiwan秘書長莫冬立表示，為積極協助台灣永續金融發展，去年初就著手推動台灣永續金融推動平台，目前公司治理藍圖3.0、及綠色金融行動方案2.0相關政策已提供市場方向及轉型動力，但企業內部缺乏適當的人才及技術能力；永豐金董事長陳思寬也認同政府政策與永續金融人才為目前首要任務。

BCSD Taiwan指出，平台將積極協助業者建置所需能力並培育專業人才、建立健康透明的對話交流機制以媒合產官需求、促使政策措施確實落地，這些都將是台灣永續金融推動平台的重要任務。

滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅表示，「永續金融為滙豐銀行全球一致的發展目標，加上台灣市場整體表現積極，深具發展潛力，應該集結各方力量投入以加速台灣永續金融推動」。

陳思寬表示，「永豐作為國內民營金控，很樂意運用自身優勢與資源，長期支持政府政策，發展永續金融，在政府政策的持續引導下，預期未來國內永續金融的發展會更寬廣、更活絡」。

BCSD Taiwan針對台灣151家簽署盡職治理守則的金融機構進行問卷調查，今日公布首次的台灣永續金融現況調查結果，95%受訪者認同永續金融是金融業重要的企業社會責任議題，認為永續金融能為公司帶來經濟效益且增加總體經濟的穩定性，並且同意綠色金融行動方案2.0能對永續發展產生實質貢獻。

但是僅46%的業者表示對於政策措施做好準備，更有七成自認其應用ESG的技能不足；這項結果顯示出認同與落實之間，距離仍然遙遠。

另外，分析公司實務部分，90%受訪者已將ESG納入決策流程，負面排除、調整資金配置或開發特定ESG主題的金融商品是較被廣為應用的方式。近半數金融業設有永續金融相關具體目標且75%的目標已達成，其中有55%目標與責任投資／放貸相關。

受訪金融機構也指出，若有高層的支持及瞭解永續金融的人才，更能加速永續金融的實踐；這項結果顯示出ESG納入決策者，落實力道快。

根據調查結果也顯示，法規與風險為最大驅動力，積極對話將有利於永續金融健全發展；受訪者認為政策法規（86.3%）及風險管理（60.8%），是金融業實踐永續金融的主要驅動力。

55%受訪單位表示理解綠色金融2.0的內容、60%認為風險管理系統納入ESG因子是未來重要的永續議題，同時受訪金融機構也反映無論在政策措施細節與相關的氣候風險模型或ESG資料庫，都需仰賴政府資源，希望能啟動更多交流對話的管道，以利永續金融生態圈的發展。