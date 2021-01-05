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宏泰人壽幫助弱勢 獲金管會頒獎肯定

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
宏泰人壽日前獲頒辦理小額終老表現優良獎狀，總經理湯維華（右）代表領獎，金管會副主委許永欽（左）授獎。圖／宏泰人壽提供
宏泰人壽日前獲頒辦理小額終老表現優良獎狀，總經理湯維華（右）代表領獎，金管會副主委許永欽（左）授獎。圖／宏泰人壽提供

宏泰人壽表示，該公司總經理湯維華日前出席金管會主辦的109年度保險競賽獎，獲頒「辦理小額終老表現優良」獎狀，金管會副主委許永欽親自授獎。

宏泰人壽努力實踐普惠金融、積極落實公平待客原則，不僅在微型保險及小額終老項目上努力經營、提供弱勢族群需要的保障，在其他社會大眾看不見得角落，同樣將公平待客內化為企業文化，提倡員工銘記在心，並且創造機會積極作為。

為致力於公平待客，該公司由董事會階層積極建立公平待客核心價值，並且確保保險商品與服務能夠滿足客戶的真實需求、以及建立多元、即時且無障礙的服務管道。

宏泰人壽也成立公平待客促進委員會，及公平待客工作坊，搭配完整的申訴管道與處理承諾，要讓顧客感受到宏泰人壽要將公平待客做到最好的決心與誠意。

宏泰人壽表示，該公司一路走來，深耕在地，秉持「穩健、誠信、關懷」的理念，用心經營金融保險專業品牌，珍惜每位保戶的託付，提供專業財務規畫，讓保戶在人生的每個重要時刻都能無後顧之憂。

追求企業穩健成長的同時，宏泰人壽積極實踐企業社會責任，長期關注偏鄉兒童教育、環保及弱勢族群，期許將愛與關懷精神，散佈到社會各個角落。

自開辦微型保險以來，宏泰人壽就希望能夠透過小額保險，幫助更多社會基層最需要幫助的人。2015年至今，宏泰人壽微型保險累積承保保戶超過1,500人次，累積保額逾新台幣6億元。

宏泰人壽針對弱勢民眾個人、家庭及團體需求，推出宏泰人壽微型傷害保險及宏泰人壽團體微型傷害保險，並開辦小額終老保險，要保障弱勢族群不致因意外導致經濟陷入困境。

開辦至今，該公司不僅與財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會合作，針對偏鄉孩童需要的保障予以補足；更積極與嘉義縣六腳鄉公所聯繫洽詢，提供他們所需的保障，將微型保險由台灣東部傳遞至台灣南部，保障了社會各角落需要幫助的人。

宏泰人壽表示，未來也會繼續努力，矢志為更多弱勢族群及需要的人建立保障。

宏泰人壽 微型保險 金管會

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