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富邦產險車險理賠 推即刻受理、節點通知服務

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

富邦產險今（5）日宣布，即日起升級車險理賠流程，推出「即刻受理」及「節點通知」服務，客戶發生車禍事故時僅需透過0800、官網、LINE、M+或富邦產險App通報即完成理賠立案，省去過往從送件至受理的等待時間，亦能隨時掌握最新理賠處理進度。

科技發展推動保險服務不斷創新，為讓客戶在理賠申請更便捷，富邦產險以流程創新催化保險理賠新體驗，提供客戶更有感、暖心的保險服務。

富邦產險積極深耕保險科技應用，今年針對車禍事故後的通知立案及理賠處理進度查詢，推出即刻受理及節點通知的升級服務。

即日起，該公司的保戶透過0800、官網、LINE、M+或富邦產險App等多元服務管道通報理賠出險時，僅需提供被保險人車號、事故日期及駕駛人電話等資本資料，富邦產險即會受理案件並指派專責理賠人員。

與此同時，該公司會發送簡訊通知客戶理賠案號與理賠人員聯絡資訊，縮短原先客戶從送出申請文件至受理的等待時間。

富邦產險將理賠處理周期分為賠案受理、查證、勘車、和解及結案等多個節點，在完成上述節點時，會主動透過簡訊或E-Mail告知，讓客戶時時掌握最新處理進度。

若需補交相關需求文件時，客戶也可於補齊後直接聯繫專責理賠人員儘速簽結賠案，加快理賠作業時效。

富邦產險體察社會需求，透過各式創新商品與服務回應客戶問題，藉由開發保險科技回饋給客戶更優質的服務，創造保險新價值，發揮企業影響力創造正向循環，持續朝向社會共好的願景邁進。

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