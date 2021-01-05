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悠遊付掃碼搭車 享20%儲值金回饋

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
悠遊付搶進首波開放掃碼搭車服務，且至6月底止持悠遊付掃碼搭車，即可享20%儲值金回饋。圖／悠遊卡公司提供
悠遊付搶進首波開放掃碼搭車服務，且至6月底止持悠遊付掃碼搭車，即可享20%儲值金回饋。圖／悠遊卡公司提供

悠遊付除了「嗶乘車」之外，也可以讓會員掃碼QR Code搭車了，配合交通部推動公車導入行動支付，悠遊付也搶進首波開放掃碼搭車服務，且至6月底止持悠遊付掃碼搭車，即可享20%儲值金回饋，讓會員交通支出的負擔有感減輕。

交通部積極推動公共運輸服務智慧化，刷手機搭公車，透過出示QR Code，就可輕鬆搭公車，悠遊付既有「嗶乘車」功能，使用具NFC功能的Android一定版本以上手機，可感應通過交通閘門，雖然便利，但是仍有iOS或部份Android手機版本無NFC感應功能，在推出QR Code搭車後，悠遊付的乘車功能將如虎添翼。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊付一向站在消費者的角度思考，在新增QR Code搭車功能後，在交通支付領域上的功能更為齊備，也為行動支付如何增進消費者生活的便利性再寫新頁。

首波可透過掃碼QR Code搭乘的公車路線包括豐原客運865、866、866區1、866區2、866區3，高雄客運、屏東客運、國光客運聯營的9189（墾丁快線），大都會客運2088及國光客運1800等路線，使用悠遊付即可享20%儲值金回饋，每人每月上限50元，總額度100萬元，贈完為止。

此外，悠遊付拉霸遊戲尚在熱烈進行中，只要不限金額消費一次，即可取得拉霸籌碼一枚，使用嗶乘車或乘車碼搭車也適用，最大獎「整周不用付」，中獎者自得獎日前一天起算一周，所有的消費交易金額都由悠遊付買單，活動期間每戶最高回饋上限30萬元。

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