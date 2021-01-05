南山擴大關懷失智家庭 全台舉辦11場「憶起幸福」活動

失智症照顧是一條漫長而艱辛的道路。為了讓失智長輩與照顧者適時喘一口氣、紓解身心壓力，2020年擴大在全台舉辦11場南山「憶起幸福」家庭日失智家庭關懷活動，邀請逾330個失智家庭同樂，一起留下幸福的記憶。

南山人壽長期推動「南山慈善基金醫療關懷計畫」，以南山人壽慈善基金會為平台，自2018年起，結合各縣市合作醫院及南山人壽義工人力，深入全台各地社區推廣失智症認識與防治，並投入關懷失智病患家庭的服務，深刻體會到失智家庭同時要面對病患漫長的病程與沉重的照顧壓力相當不容易。

台灣已邁入高齡少子化社會，失智症人口數逐漸攀升，南山人壽秉持公益服務業精神，持續投注資源在失智症家庭的照顧與關懷，實踐聯合國永續發展目標「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」。2020年於全台舉辦11場「憶起幸福」家庭日活動，結合高雄長庚醫院、衛福部雙和醫院、彰化基督教醫院、高醫大附醫、台中榮總、宜蘭陽大醫院、高雄榮總、羅東聖母醫院、衛福部苗栗醫院、永和耕莘醫院、台北榮總等11家醫院失智日間照顧中心或關懷據點，以「懷舊治療」為主題，由在地南山人壽義工規劃執行記憶旅行遊戲、懷念金曲歡唱及全家福照片拍攝等活動，鼓勵家屬陪同長輩一起回憶長輩經歷過的年代，共享幸福時刻。

台北榮總副院長高壽延表示，對失智症家庭的照顧，除了政府與醫院投注資源與心力外，也需要更多像南山人壽一樣的社會資源支持與投入。

「憶起幸福」家庭日活動中最讓長輩期待的就是拍攝全家福，不少家屬特地請假來參與，留下愛的回憶。像是參加高雄長庚場的90歲上校退役的陳爺爺慎重穿上帥氣軍裝、三代同堂拍下全家福；雙和醫院場的趙媽媽穿上嫁女兒時的禮服和女兒一起盛裝入鏡。

台北榮總場的一位奶奶因症狀較嚴重、情緒浮躁不安，先生和兒子耐心安撫並不斷讚美奶奶梳化得很漂亮，奶奶久違地在鏡頭前露出燦爛的笑容，記錄下難得的快樂時光。彰化基督教醫院失智症中心主任王文甫醫師肯定舉辦家庭日活動有助於凝聚家庭的向心力，失智照護除了醫藥專業外，更需要全體照護者的陪伴與共識，藉此活動能與其他個案家庭照護者分享彼此照護的經驗，對病患家庭亦是莫大的支持。

透過活動，許多照顧失智症家人多年的家屬分享照顧的心路歷程，也有家屬親筆寫下對失智長輩的愛與感謝，「謝謝您用一生支撐這個家，現在換我陪伴您。」、「這些年的病痛辛苦您了，慶幸您還記得我們，也請記得我們都愛您。」參與雙和醫院場活動家屬陳先生表示，太太確診失智症後經歷一段混亂陣痛期，從四處求醫、摸索照顧生活起居，到透過失智聯合門診找出減緩惡化的方式，並到日照據點接受服務，才有效改善太太的狀況，降低照顧的困難度。

永和耕莘醫院院長鄒繼群提醒，很多照顧者身心疲憊到忘記那份照顧之心是出自對長輩的愛，很高興看到許多家屬藉由參與家庭日活動重新建立家人間情感的聯繫，也透過經驗交流找到合適的照顧方式與社會資源，並感受到支持與理解，紓解照顧壓力。

宜蘭陽大醫院院長楊純豪則肯定企業愛心加入有助於創造更友善的社區。他說，醫院提供疑似個案診斷、個案管理長照服務、小規模多機能中心的一條龍照護，南山人壽的愛心與資源讓在地的失智病患和家屬在一個更友善的環境下度過失智照護的旅程。

失智照護需要長期的投入與服務，而社會對失智症的認識亦是需要長期推廣，「南山慈善基金醫療關懷計畫」自2018年起就攜手合作醫院深入社區協助提升失智識能率，迄2020年12月累計舉辦逾130場的失智症認識與預防社區宣導活動，超過1.3萬名民眾參與，並號召南山義工夥伴投入失智症病患與照顧者關懷服務，藉由親身服務更能同理失智照護的問題。未來南山人壽將持續攜手全國合作醫院，為打造更健康、更幸福的失智友善社會共盡心力。