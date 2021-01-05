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證交所董座許璋瑤揭示五大工作重點 健全資本市場體質

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證交所董事長許璋瑤今（5）日揭示今(2021)年五大工作重點，建構完整上市機制、實施造市機制、精進上市公司監理、強化資訊安全及深化投資人教育宣導。

證交所今年五大工作重點為：

一、建構完整上市機制

去年度受疫情影響，延緩公司申請上市進度，申請家數19家較過往稍減，且大多在下半年經濟情勢穩定後送件，導致去年掛牌上市家數僅12家（已審議通過尚未掛牌6家）。

根據主管機關去年12月發布的資本市場藍圖，為強化發行市場功能，鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式的企業進入資本市場籌資，證交所預計於今年第3季推出「台灣創新板」，採市值為核心的上市標準，貼近其營運實質與需求，期建構完整上市機制，扮演支持企業成長關鍵角色。

二、實施造市機制活絡市場交易

證交所自去年4月起實施上市公司退場機制，訂有三年改善期間，督促並協助營運表現不佳的公司積極改善，以健全資本市場體質。

今年將再針對優質低流動性的潛力股，實施股票造市者制度，目前已有多家券商表達參與意願，預計於6月底上路，透過造市標的股票流動性提升，可望活絡交易、帶動整體市場量能。

三、精進上市公司監理

主管機關於去年8月發布公司治理3.0-永續發展藍圖，作為未來三年推動公司治理政策指引，證交所將全力配合推動，積極從深化公司治理、提升監理強度及強化承銷商與會計師職能等面向改善，並善用數位科技監理，借重人工智慧、大數據等科技廣泛蒐集資料，分析異常交易態樣與徵兆，建立預警指標，並結合會計師、承銷商等中介機構力量增進監理效能。

四、強化資訊安全

證券交易系統為國家關鍵資訊系統之一，建構安全有效率交易系統一向是證交所核心業務，長期以來也都能維持正常營運，遇有偶發事件多能及時排除。惟逐筆交易上路後，交易數量大幅擴增，且交易態樣趨於多元，資訊系統負荷明顯增高，未來證交所將持續擴增相關設備，調適系統負荷至最佳狀況，並將結合證券期貨周邊單位力量，籌設電腦資安事件應變小組，全方位提升資安防護韌性。

五、深化投資人教育宣導

鑒於目前電子下單比率已逾七成，且新進參與股市投資年輕族群眾多，證交所將於現有實體課程外，加強數位化學習課程，結合數位動畫、影片及輔以網路活動等多元化學習資源，以吸引投資人目光，達到最佳的教育效果。

許璋瑤說，目前全球各主要經濟預測機構，對今年經濟多持樂觀看法，但新冠肺炎疫情仍持續蔓延，對全球資本市場仍是一大挑戰，唯有持續健全我國資本市場體質，方能應對未來局勢變化，證交所將更加努力，讓證交所業務持續精進。

證交所 資本市場

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