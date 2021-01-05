純網銀開業前搶市占 銀行推新開戶現金回饋最高500元

純網銀今年將正式開業，作為國內首家原生數位銀行的王道銀行也趕在今年初公布新優惠，今宣布新開戶優惠，從即日起，新開戶者可以有現金回饋最高500元，或現金回饋最高10%。

王道銀行表示，即日起至3月31日，凡於王道銀行成功開立帳戶者，可於開戶流程中選擇一份新戶禮，其中有兩個選項可以二選一。第一是現金回饋最高新台幣500元，成功開戶後至次月底刷卡累積消費滿6000元，即可獲得300元現金禮，於成功開戶後次月起連續三個月，每個月只要一筆超過888元的刷卡消費，另享現金回饋100元，開戶次月底前持自然人憑證至超商或王道銀行臨櫃進行數位帳戶升級後並登入網銀，再享帳戶升級禮100元，共計最高可獲得新台幣500元。

第二個選擇是現金回饋最高10%，開戶後次月帳戶內日均往來資產總金額達新台幣30萬元以上，於開戶後次月底前刷卡消費，除享有既有的不限通路無上限的1%現金回饋外，再享9%加碼現金回饋，加碼現金回饋上限為400元，共計最高可達10%現金回饋；於次月底前帳戶升級後並登入網銀亦可再享現金回饋新台幣100元。

此外，除了新戶二選一的方案之外，於第一季開戶成功者，在開戶成功後至次月底前任刷一筆不限金額的消費，還可再享加碼回饋新台幣88元。

根據金管會統計，目前國內有數位帳戶的銀行共有33家，其中第一大是台新銀行的Richart超過224萬戶，第二大是國泰世華銀的KOKO逾83萬戶，第三大是永豐銀行的大戶DAWHO超過58萬戶，第四大是王道銀行的O-Bank超過44萬戶，第五大則是一銀的iLEO也有逾38萬戶。