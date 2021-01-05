2021信用卡權益總整理 外送、影音串流平台優惠崛起

各家銀行在每年的年末都會公布新的信用卡優惠權益，2021年，受到新冠疫情的持續衝擊，信用卡權益也隨著消費者的後疫情生活型態調整，主打優惠跟著改變，舉例來說，類現金回饋如LINE Points和P幣，有折抵便利的優勢，相當受到消費者歡迎，而隨著串流影音越來越普及，加上疫情影響，許多信用卡皆主打串流影音加碼回饋，反而原本實體影城的優惠越來越少。Money101也整理了2021最值得關注的信用卡，提供民眾作為新的年度的信用卡申辦指南。

主打優惠大風吹 類現金回饋成主流

台灣國民消費場景因為疫情影響而改變，銀行推出的信用卡主打優惠也跟著調整，過去電影購票優惠是民眾辦卡的重要誘因，現在隨著串流影音越來越普及，加上疫情影響入場觀影意願，華南i網購生活卡、國泰KOKO、玉山UBear、永豐大戶以及最新推出的中國信託英雄聯盟卡，皆主打串流影音加碼回饋。反而原本實體影城的優惠越來越少，威秀影城目前只剩花旗卡有優惠。不只如此，餐飲外送服務也改變台灣民眾的用餐習慣，成為新的趨勢，樂天信用卡、國泰享購鈦金卡、永豐現金回饋JCB卡、中信英雄聯盟卡，皆針對外送平台推出高回饋。

此外，現金回饋卡一直以來都是信用卡市場的主力商品，但是隨著行動支付的使用頻率逐漸增高，以及幾乎等同於現金的點數使用方式，讓類現金回饋卡成為消費者申辦信用卡的誘因之一。從中信 LINE Pay 卡、玉山 Pi 錢包聯名卡再到富邦 J 卡，顯示類現金點數卡對消費者仍有一定的吸引力。與傳統現金回饋卡相比，類現金回饋卡有折抵方便，以及可結合點數經濟等優勢。例如 LINE Points 可以在消費時直接折抵，還可以購買貼圖，P 幣也可轉換至 PChome 使用。

2021繼續安心刷 13張信用卡推薦

根據每張信用卡不同的主打優惠，大致分類成現金回饋、類現金回饋、行動支付優惠及網購/外送/影音娛樂優惠，消費者可以依據自己的消費習慣挑選最適合自己的神卡！

現金回饋類信用卡中，花旗銀行現金回饋Plus卡，2020年最後一季權益改成國內海外一般消費一律2%現金回饋，規則簡單易懂，而且權益一口氣延長至2021年底。另外，此卡新戶首刷禮在第3季改成前3個月10大行動支付（Apple Pay、Samsung Pay、LINE Pay、街口支付、Pi拍錢包、PX Pay、skm Pay、HAPPYGO Pay、eslite Pay、家樂福錢包）10%回饋，這項權益目前只到2021年3月31日。不過，這項權益是「新戶核卡後首3個月」計算，因此就算2021年3月才申請，一樣可享有完整 3 個月的加碼優惠，不需要擔心優惠到期而不敢辦卡。

類現金回饋中，富邦銀行J卡提供國內一般消費享3% LINE Points 回饋無上限，LINE Points 1點可抵1元，用不完還可轉成其它外部點數。隨著12 月新卡面JU卡的上市，富邦銀行宣佈3% LINE Points回饋無上限的權益延長6個月，到2021年6月底前都可以放心刷，除了3% LINE Points無上限，JU卡再提撥1‰ 捐給原住民社福團體，讓卡友在享受高回饋的同時，也可以為台灣挹注更多能量。永豐幣倍卡則是在行動支付優惠方面表現亮眼，同時在2021年更是放寬條件，2020年的懂匯/超匯資格，分別要8萬/20萬的等值台幣的外幣往來才符合，而2021年上半年則降成等值台幣1~10萬元即符合懂匯，10萬元以上符合超匯資格。成為年底討論熱度最高的一張信用卡。

中國信託在2020年底推出英雄聯盟卡，主打宅經濟優惠，提供主要遊戲平台、影音平台、雲端空間、美食外送、計程車最高 10% 現金回饋，每月上限 300元，目前權益至2021年6月30日，可以放心刷半年。優惠涵蓋大部份的數位生活場景，新戶申辦還享有電競滑鼠、電競耳機等3C週邊首刷禮。