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網路投保第一產險 享三重好禮

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

2021是金牛年也是財運年，年輕人替自己省荷包喜歡在網路「爬文」，透過網路投保輕鬆上手且自主規劃風險轉嫁，運用網路投保選擇最佳購買保險方案。第一產險(股票簡稱「第一保」)迎接金牛年新年，推出「牛」轉乾坤「鼠」氣全消，網路投保專區三重好禮牛轉新機，和消費者e起迎接金牛新年網路投保好禮享不完活動。

網路投保輕鬆上手，花小錢就可獲得大保障，第一保的網站第一重好禮，提供包括：汽機車險、旅平險、海域險及住宅火險等多項商品，讓消費者免出門可線上買好物享優惠，網路投保超便利，藉由網站就能完成投保手續並享專屬優惠。

投保第一保網站汽車強制險可享強制險省360元(保費優惠310元，再贈50元超商購物金)，機車強制險1年期省175元，2年期省245元，網路投保便利又享優惠(實際優惠金額，皆依第一保網站公告為準)。

第二重好禮，網路投保產險商品不但省保費還可以寒冬送暖做公益，線上投保除享專屬優惠外，免出門也能參與公益活動，第一保網路投保專區和第一社會福利基金會非關係企業，共同舉辦網路公益捐贈「1+1的愛心」活動，讓保戶透過網路投保不但可以省保費還可以做公益。

寒冬送暖幸福滿滿，第一保網路投保專區與第一社會福利基金會推出同名的愛心，邀請大家一同發揮「 1+1 大於 2」的雙倍幸福。3月31日前於第一保網站完成「會員註冊+首次投保」者，投保金額不限且於專案代號鍵入TFS123，每位會員不但可獲得50元電子禮券(每月結束後十日內發送至會員資料內手機)外，第一保再加碼做愛心，每位捐贈100元予第一社會福利基金會。

第三重好禮，第一會員推薦有禮，即日起至6月30日止，網站會員成功推薦每二位親友註冊為第一網路投保專區會員，可獲得電子禮券100元(每月結束後十日內發送至會員資料內手機)，活動相關訊息可上第一保網站https://ec.firstins.com.tw/kyc/查詢。

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