桂先農：三條件波動不大下 今年保險市場一定安定

2021年開春，財團法人保險事業發展中心董事長桂先農今（4）日展望新的一年，他認為「只要股市、匯率、利率」這三個條件沒有大波動，保險業今年市場肯定是安定的一年」，同時他也讚譽金管會從2012年開始就請各保險公司滾動式檢討資本，九年來所有壽險公司普通股股本已增加2,644億元，他認為今年資金成本平均已見3字頭，讓接軌IFRS17會計公報的風險壓力已不如當年。

桂先農今（4）日於今年首個工作日正式宣布二年一次的「第九屆台灣保險卓越獎」選拔活動開鑼，主要是配合政府發展金融服務業政策，鼓勵保險業者自我提升。桂先農說去年新冠疫情影響全球，台灣受影響有限，不管壽產險表現都有目共睹，保發中心持續主辦卓越獎，也希望與時俱進，推廣創新商品，例如天災防治納入指數型或是長照外溢保單等，同時今年政府政策推廣特別強調綠色金融的推動，ESG（環境、社會、公司治理）相當熱門，2021年將鼓勵壽險與產險業者大力推動綠色保險，不過他也說，由於綠色標準還在發展，未來一旦確立，也會納入獎項評分的規畫。

面對IFRS 17上路的風險，據南韓經驗，全體南韓保險公司需增提新台幣1.13 兆元資本，因此前金管會主委顧立雄乃至如今的主委黃天牧都陸續祭出措施，積極整頓保險業資本適足率與清償能力，並調整商品結構、資產負債匹配等，以迎戰2026年即將上路的「魔王級」會計準可能帶來的衝擊。不過保發中心董事長桂先農今天表示，保發鼓勵保險業者管理風險，包括增提外匯價格準備金等保種準備金，主管機關從2012年開始，每年年底試算各保險公司資產負債公允價值的試算，若不理想就要業者提存準備金或提改善計畫。

整體保險公司股本差異自2012年底的4,052億至去年9月底的6,696億元，總共增加2,644多億元，均是現股增資，不含特別股或是次順位債，現金是吸收風險最高的資金，這樣逐年滾動改善，減少接軌時增資的壓力，這是有遠見的作法，他說要給金管會拍拍手，如今保險業接軌IFRS17的壓力已經不像當年那麼高。

同時他展望2012年，認為主計處預估今年GDP成長率為3.83% ，IMF組織估台灣今年成長5%，從過去的經驗，保險業保費收入成長幅度都比經濟成長幅度要高，因此今年是相當樂觀。其中股市、匯率與利率這三個因素對保險業淨值影響最大，只要不再有特殊事件發生，這三個條件沒有大波動的話，他認為「今年市場一定安定」。