工業區護坡地爭議 台開：正由台中高等法院審理
台開公司今(4)日發布重大訊息，台開指出，2002年至2019年公司與台中市政府合作開發台中工業區內約70筆護坡地，其中有關超成本約4.29億元如何分配事宜，也就是70筆護坡地售地所產生約4.29億元收入，因雙方對於收益分配比率有爭議，且該案正由台中高等法院審理中。
不過，台開指出，由於台中市政府向台中法院聲請假扣押，並經法院裁定核准在案，今日在台中地方法院發扣押命令對公司在台灣土地銀行等銀行存款債權，因此公司今日召開重大訊息記者會，並於公開資訊觀測站說明外，更已早在2020年11月18日委請律師針對法院裁定提起抗告，並依法請求撤銷該假扣押。
台開強調，雖然法院裁定核准台中市政府向台中法院聲請假扣押，該執行命令對公司未來資金調度造成部分影響，但對公司業務營運尚無重大影響，且相關爭議正由法院審理中，特此說明。
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