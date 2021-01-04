元月6家壽險調整宣告利率 中壽一枝獨秀升息美元

2021年元月壽險業利變保單宣告利率今（4）日全數出爐，主要壽險公司中有六家宣布共計調整38張保單利率，其中中壽（2823）元月一枝獨秀逆勢調高美元宣告利率，2021年開春首家祭出調升利率好消息的壽險公司，美元保單將從3.1%調高至3.15%，其餘新台幣保單主要仍是降息為主，降幅度最高為0.15個百分點。

大型壽險龍頭方面，國泰人壽宣布調整元月利變保單宣告利率共計8張，全數都是已下架的停售商品，現售維持不變。其中台幣調整3張，降0.09百分點，調整後最低利率只剩0.26%；美元保單亦調整2張保單，降0.05個百分點後利率在2.6~2.75%。

國泰人壽其他幣方面則調整了澳幣3張保單，降0.1個百分點，調整後國壽主要澳幣保單利率在2.1~2.85%左右。其他大型壽險包括富邦人壽、南山人壽、台灣人壽及全球人壽均已公告不調整元月宣告利率，維持不變，富邦人壽除去年7月有調高美元保單至3.05%，就再也沒有調整各幣別利變保單利率，

今年元月一開春就宣告「升息」好消息的中壽表示，由於響應政府推廣長年期保障型商品政策，故元月調整定期給付型之中壽新美鑫旺美元利率變動型終身壽險，宣告利率由3.1%調整為3.15%。目前市場上各家壽險主要美元保單利率，約在2.8～3.2%；台幣保單中比較偏高的利變壽險宣告利率約在1.5～2%及以下，年金險利率則甚低。

新壽除了新台幣外還調整人民幣利變保單的宣告利率，新壽表示，考量市場利率持續走低、避險成本維持高點，調整部份台幣及人民幣商品，均調降0.1個百分點，調整後宣告利率結果，台幣為0.81%~1.9%，人民幣為2.55%。此次調整商品張數的幣別比例，台幣占80%、人民幣占20%。

其他壽險公司都是調整新台幣保單為主，遠雄人壽調整5張現售，三商美邦人壽則調整13張停售保單，都是降0.05~0.1個百分點，調整後遠雄人壽的宣告利率在1.85~.2.25%，三商美邦人壽則在1.55%~1.6%。

元大人壽調整11張新台幣利變保單，利率調整在0.05~0.15個百分點之間，調整後的利率為1.75%~2.1%。