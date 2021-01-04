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櫃買中心公告 Q1符合申請上櫃認購權證之標的

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心1月4日公告2021年第1季符合申請上櫃認購（售）權證之標的證券。經櫃買中心審核結果，計有精華（1565）等190種上櫃證券符合申請為上櫃認購（售）權證標的證券標準。發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購（售）權證之依據。

與2020年第4季相較，所有發行人可發行標的增加新麥（1580）、大車隊（2640）、網龍（3083）、鴻碩（3092）、金麗科（3228）、先進光（3362）、進泰（3465）、崧騰（3484）、宇峻（3546）、鼎翰（3611）、光耀（3666）、雙美（4728）、榮剛（5009）、杰力（5299）、高技（5439）、均豪（5443）、大宇資（6111）、撼訊（6150）、立敦（6175）、日揚（6208）、系微（6231）、驊訊（6237）、大中（6435），以及恒耀（8349）等24種。

A級發行人可發行標的增加公司則有新揚科（3144）、波若威（3163）、光環（3234）、尼克森（3317）、光頡（3624）、德微（3675）、東隆興（4401）、江興鍛（4528）、友輝（4933）、安力（5223）、致和證（5864）、宏遠證（6015）、振曜（6143）、艾華（6204）、富旺（6219）、互動（6486）、達爾膚（6523）、越峰（8121）、加高（8182）、華宏（8240）、金益鼎（8390），以及北基（8927）等22種。

櫃買中心 認購

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