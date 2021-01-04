台灣人壽保單借款 20萬以上年息僅2.95%

中國信託金控子公司台灣人壽今（4）日表示，即日起至2021年3月31日，歡迎有短期資金需求保戶申辦「龍來貸」保單借款，將提供新台幣20萬元以下優惠利率3.25%，以及20萬元（含）以上優惠利率2.95%。

傳統年節將至，為滿足國人準備年貨、過年紅包及家族旅遊等資金周轉需要，台灣人壽的保單借款，讓要保人享有優惠利率的期限最長達四個月（借款日起至4月30日）提供保戶更便利、快速之籌資管道。

保單借款有別於其他管道貸款特色，包括：一、免擔保；不須聯徵報告或提供財力證明，也免除需要人保或房保等負擔，相較其他借貸方式更能保障隱私。

二、免手續費；不同於信貸、房貸需要繳付3,000元至6,000元開辦手續費。

三、申貸簡便多元；要保人除了可臨櫃辦理、委託業務員送件外，還可郵寄、傳真、官網平台辦理線上借款，或是申請ATM借款。

四、快速撥款；臨櫃申請或網路借款通常一個工作天即可撥款，其餘申請方式通常亦能在二至三個工作天內撥款完成。

五、隨借隨還；無綁約，也無須繳付提前還款違約金，可隨時償還利息和本金。其便利性非常適合短期資金快速籌措使用。

台灣人壽也結合在全國包含7-ELEVEN在內逾5,900台中國信託商業銀行提款機，提供全年無休的ATM保單借款服務，保戶只要事先辦妥ATM保單借款約定，即可在需要現金應急時，隨時至中信銀行ATM進行保單借款提領現金。

對於保單借款則有三點注意提醒，保單借款額度是按「保單價值準備金」或「帳戶價值」一定成數內核算，一般傳統型台幣保單最高約可貸九成，投資型保單則約為五成至七成，對於可借款額度，建議保戶可向保險公司或服務業務員洽詢。

台灣人壽提醒，保單借款主要為家庭消費支出或臨時資金需求，不適宜作為理財目的，當未償還之借款本息超過保單價值準備金時，保險契約效力即會停止。

萬一保戶發生事故，將無法獲得任何保障，因此在進行保單借款前，保戶一定要詳細閱讀保單借款約定書，並按時繳息維護自身權益。