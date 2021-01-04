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台新銀首創外送員「免等貸」 外送接單就是財力證明

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
台新銀推出外送員免等貸，以外接單取代傳統財力證明，提供工作滿六個月外送員貸款服務。圖／報系資料照片
台新銀推出外送員免等貸，以外接單取代傳統財力證明，提供工作滿六個月外送員貸款服務。圖／報系資料照片

今年以來受全球疫情影響，為避免群聚感染，大家減少出入公共場所，外送服務成為最便捷的選擇，外送商機也因此大幅成長。台新銀行觀察外送產業崛起，搶先針對外送平台外送員推出「免等貸」專案，讓外送員能夠以外送接單證明或薪資紀錄取代傳統財力證明來申請信貸，幫助外送員緩解資金周轉等難題。

台新銀行消費金融處副總經理魏行政表示，過去銀行授信主要是以民眾的職業、財力證明、聯徵紀錄等資訊來評估是否核貸，讓許多有收入且真正面臨資金周轉困難之民眾，不容易通過授信審核或因評分不足而遭銀行婉拒。

台新銀行看到這些人的需求痛點，因此特別為外送員設計信貸商品「免等貸」，將外送接單和薪資數據帶入信用評分模型進行審核，經核貸通過後民眾最快30分鐘即時取得撥款，快速又便捷的滿足外送員的資金需求，同時亦能擴大服務的客戶群。

魏行政亦表示，「免等貸」主要針對有資金需求，並已從事外送工作六個月以上的外送員，方便快速填補短期資金缺口，期望能夠幫助更多外送員減輕生活負擔壓力。

台新 薪資 疫情

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